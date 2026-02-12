“Pretenden alterar el curso de nuestras elecciones”, presidente Arévalo se pronuncia por acciones del MP en votación del Cang

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció en sus redes sociales por los allanamientos del Ministerio Público (MP) durante las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que elige al magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad.

Arévalo dijo que el MP, nuevamente, está intentando interferir de manera espuria en los procesos electorales del Cang y que no se trata de un hecho aislado, sino de un nuevo intento de socavar las instituciones y alterar el normal funcionamiento del Estado de derecho.

El presidente comentó que el MP envió a su personal para interferir en el proceso de votación y amedrentar a los electores.

Quieren “asustar a quienes quieren venir a ejercer su derecho, con el propósito de evitar que depositen su voto y así alterar espuriamente el resultado”, añadió.

“Ante esto, ahora más que nunca hay que acudir a ejercer el voto. Abogadas y abogados, no permitan que esta acción de amedrentamiento tenga resultados. No permitamos que el Ministerio Público continúe con las medidas con las que pretende alterar el curso de nuestras elecciones, hoy en el Cang, como lo hizo en el 2023”, enfatizó.

Arévalo hizo un llamado a quienes integran las mesas de votación para que cumplan con su labor.

“No están solos. No se dejen intimidar; la institucionalidad y la ley están de su lado. No permitan que ninguna acción de amedrentamiento interfiera con su deber y servicio a este proceso democrático”, indicó.

“Hagamos que prevalezcan la honestidad, la valentía y la verdadera justicia. Este es el momento en que todos debemos actuar en rescate de las instituciones, y la acción más importante hoy es ejercer el derecho al voto y no permitir que las acciones abusivas del MP nos roben la libertad”, concluyó el mandatario.

¿Por qué está allanando el MP los centros de votación?

Pasadas las 13.50 horas, el MP inició los allanamientos en el parque Érick Barrondo y en el Club La Aurora, donde abogados y notarios colegiados del Cang efectúan las votaciones para elegir a un magistrado titular y un suplente para la Corte de Constitucionalidad.

El MP ejecuta las ordenes de allanamientos solicitadas ante Sergio René Samayoa, juez de Primera instancia Penal de Turno de Guatemala, para inspeccionar el padrón electoral, a las personas que conformen las mesas del centro de votación, revisar teléfonos celulares de quienes tomen fotografías a sus boletas.

Los profesionales del derecho deben elegir en este segunda vuelta, entre Astrid Lemus y Estuardo Gálvez para magistrado titular, y entre Luis Fernando Bermejo Quiñónez y Melvin Giovanni Portillo Arévalo para suplente.

Gálvez y Portillo son impulsados por los grupos Plataforma de Profesionales por la Justicia y Avanza, una nueva organización gremial conformada por fiscales del MP que han ascendido durante la gestión de María Consuelo Porras; mientras que Lemus forma parte de Unidad por la Democracia, una alianza que se vincula con el gobierno del presidente Bernardo Arévalo.