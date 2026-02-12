CC ordena no interrumpir elecciones del CANG ante operativos del Ministerio Público

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió de oficio ordenar la continuidad de los procesos electorales del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), luego de considerar que las circunstancias actuales podrían afectar el normal desarrollo de las elecciones gremiales.

La resolución fue emitida este jueves 12 de febrero en la que el máximo tribunal constitucional señaló que su función esencial es garantizar el orden constitucional y, en esa línea, consideró necesario intervenir para evitar que el sistema democrático sufra desmedro ante hechos que podrían comprometer el Estado de Derecho.

En ese contexto, la CC ordenó que continúen y se concluyan sin interferencias los procesos electorales correspondientes a la elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad, designados por la Asamblea del CANG para el período 2026-2031, y la elección por planillas de los miembros del Tribunal Electoral del mismo colegio para el período 2026-2029.

El fallo instruye a la Junta Directiva del CANG y al Tribunal Electoral de esa entidad a garantizar la conclusión de dichos procesos, adoptando las medidas logísticas y administrativas necesarias. Asimismo, ordena a los fiscales del Ministerio Público abstenerse de realizar acciones que puedan interrumpir, obstaculizar o perturbar las votaciones, el escrutinio o la declaración de resultados.

La Corte advirtió que el incumplimiento de lo ordenado podría derivar en responsabilidades legales, sin perjuicio de otras medidas constitucionales que estime necesarias para asegurar la validez de los eventos electorales.

El Ministerio Público allanó este jueves el centro de votación del Club Aurora, en la zona 13 de la capital, donde miles de abogados eligen a uno de los cinco magistrados de la CC.

La fiscal a cargo del caso, Leonor Morales, indicó a periodistas que el caso se encuentra bajo reserva, tras ingresar con más de 30 agentes de seguridad armados y compañeros del MP con pasamontañas a la sede de las elecciones.

