Explosiones en Venezuela: Petro enumera 11 posibles puntos vulnerados

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó la madrugada de este sábado con un mensaje de urgencia tras los reportes de detonaciones y sobrevuelo aéreo inusual en la capital venezolana y otras localidades del país.

“Profunda preocupación”. Así resumió el mandatario colombiano la posición de su Gobierno frente a los hechos ocurridos en Venezuela, en un pronunciamiento difundido en su cuenta oficial de X.

Petro advierte que lo sucedido podría representar una peligrosa escalada de tensión regional y pidió la intervención inmediata de organismos internacionales.

Horas antes, el propio presidente colombiano había señalado que Caracas estaba siendo bombardeada y exhortó a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a reunirse de urgencia para abordar la situación. En ese primer pronunciamiento evitó mencionar responsables directos.

La versión oficial venezolana llegó después. El presidente Nicolás Maduro confirmó que las explosiones registradas en Caracas y en sectores de los estados Miranda, Aragua y La Guaira fueron consecuencia de lo que calificó como una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos.

Tras esa confirmación, Petro elevó el tono diplomático.

Reafirmó el compromiso de Colombia con los principios de la Carta de la ONU, en especial el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, y rechazó cualquier acción militar unilateral que ponga en riesgo a la población civil.

“El país —Colombia— adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos", describió en un tuit.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.



Colombia… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

El mandatario fue más allá al compartir una captura de pantalla en la que difundió un listado de 11 puntos que, según indicó, habrían sido vulnerados con los ataques denunciados.

Balance confirmado hasta el momento: pic.twitter.com/Tt9JdoyfKr — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Como medida preventiva, el Gobierno colombiano anunció acciones para proteger a la población civil y preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana, ante posibles efectos humanitarios o migratorios derivados de la crisis.

En paralelo, desde Estados Unidos surgieron versiones que apuntan a una operación militar planificada.

Fuentes citadas por CBS News señalaron que el presidente Donald Trump habría autorizado ataques aéreos contra objetivos venezolanos días atrás, aunque estos se habrían retrasado por condiciones climáticas y prioridades militares.

Mientras las explosiones aún resuenan en Caracas y las versiones se cruzan en el plano internacional, la reacción de Petro marca una señal de alerta regional.

Su llamado, acompañado del listado de supuestos puntos vulnerados, busca contener una escalada que, advierte, podría extenderse más allá de las fronteras venezolanas.

