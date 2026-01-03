Explosiones en Venezuela: Petro enumera 11 posibles puntos vulnerados

Explosiones en Venezuela: Petro enumera 11 posibles puntos vulnerados

Gustavo Petro reacciona a las explosiones en Caracas, expresa preocupación por la escalada regional y denuncia 11 puntos que, según afirmó, habrían sido vulnerados.

Gustavo Petro reacciona a explosiones en Caracas y denuncia tensión regional

Composición: el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y explosiones registradas en Caracas, Venezuela. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda y AFP/Luis Jaimes)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó la madrugada de este sábado con un mensaje de urgencia tras los reportes de detonaciones y sobrevuelo aéreo inusual en la capital venezolana y otras localidades del país.

“Profunda preocupación”. Así resumió el mandatario colombiano la posición de su Gobierno frente a los hechos ocurridos en Venezuela, en un pronunciamiento difundido en su cuenta oficial de X.

Petro advierte que lo sucedido podría representar una peligrosa escalada de tensión regional y pidió la intervención inmediata de organismos internacionales.

Horas antes, el propio presidente colombiano había señalado que Caracas estaba siendo bombardeada y exhortó a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a reunirse de urgencia para abordar la situación. En ese primer pronunciamiento evitó mencionar responsables directos.

A vehicle burns at La Carlota air base in Caracas after a series of explosions on January 3, 2026. Loud explosions, accompanied by sounds resembling aircraft flyovers, were heard in Caracas around 2:00 am (0600 GMT) on January 3, an AFP journalist reported. The explosions come as US President Donald Trump, who has deployed a navy task force to the Caribbean, raised the possibility of ground strikes against Venezuela. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

Operación de EE. UU. en Venezuela: las reacciones internacionales tras explosiones en Caracas

Fire at Fuerte Tiuna, Venezuela's largest military complex, is seen from a distance after a series of explosions in Caracas on January 3, 2026. The United States military was behind a series of strikes against the Venezuelan capital Caracas on Saturday, US media reported. The White House and Pentagon have not commented on the explosions and reports of aircraft over the city. US media outlets CBS News and Fox News reported unnamed Trump administration officials confirming that US forces were involved. (Photo by AFP)

En vivo: Trump confirma ataque “a gran escala” contra Venezuela y dice que han capturado a Maduro

La versión oficial venezolana llegó después. El presidente Nicolás Maduro confirmó que las explosiones registradas en Caracas y en sectores de los estados Miranda, Aragua y La Guaira fueron consecuencia de lo que calificó como una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos.

Tras esa confirmación, Petro elevó el tono diplomático.

Reafirmó el compromiso de Colombia con los principios de la Carta de la ONU, en especial el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, y rechazó cualquier acción militar unilateral que ponga en riesgo a la población civil.

“El país —Colombia— adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos", describió en un tuit.

El mandatario fue más allá al compartir una captura de pantalla en la que difundió un listado de 11 puntos que, según indicó, habrían sido vulnerados con los ataques denunciados.

Como medida preventiva, el Gobierno colombiano anunció acciones para proteger a la población civil y preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana, ante posibles efectos humanitarios o migratorios derivados de la crisis.

En paralelo, desde Estados Unidos surgieron versiones que apuntan a una operación militar planificada.

Fuentes citadas por CBS News señalaron que el presidente Donald Trump habría autorizado ataques aéreos contra objetivos venezolanos días atrás, aunque estos se habrían retrasado por condiciones climáticas y prioridades militares.

Mientras las explosiones aún resuenan en Caracas y las versiones se cruzan en el plano internacional, la reacción de Petro marca una señal de alerta regional.

Su llamado, acompañado del listado de supuestos puntos vulnerados, busca contener una escalada que, advierte, podría extenderse más allá de las fronteras venezolanas.

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

Redacción EFE

