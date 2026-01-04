Consejo Permanente de la OEA abordará la situación en Venezuela el próximo martes

Internacional

Consejo Permanente de la OEA abordará la situación en Venezuela el próximo martes

Una sesión urgente del Consejo Permanente fue convocada por la OEA para el 6 de enero, en la que se estará abordando la situación política tras la captura de Nicolás Maduro.

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

|

time-clock

USA7191. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 15/12/2025.- Los representantes de los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) asisten a una sesión extraordinaria del consejo permanente este lunes, en Washington (Estados Unidos). Estados Unidos negó ante la OEA haber interferido en el proceso electoral de Honduras pese al respaldo público del presidente, Donald Trump, al candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura. EFE/ Lenin Nolly

El Consejo Permanente de la OEA analizara sostendrá el 6 de enero una sesión extraordinaria para conocer la situación que atraviesa Venezuela luego de su captura por parte de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE/ Lenin Nolly)

Luego de la captura de Nicolás Maduro durante la madrugada del 3 de enero en Caracas, Venezuela, por parte de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos, varios países y entidades internacionales se han pronunciado en relación con los últimos acontecimientos en el país.

Ante esta situación, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha convocado para el martes 6 de enero una reunión extraordinaria para conocer la situación actual por la que atraviesa la nación.

“El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará una reunión extraordinaria el martes 6 de enero a las 10.00 EST (15.00 GMT) en el salón Simón Bolívar, en la sede de la OEA, para ‘considerar los acontecimientos recientes registrados en la República Bolivariana de Venezuela’”, indica la convocatoria.

Se espera que durante esta reunión extraordinaria la OEA emita una declaración conjunta sobre la situación en el país caribeño, así como sobre las medidas a seguir para apoyar la democracia y la institucionalidad.

LECTURAS RELACIONADAS

Guatemala insta a reconstruir democracia en Venezuela y advierte sobre amenaza del crimen organizado en la región

chevron-right
Marco Rubio Secretario de Estados de Estados Unidos

Rubio afirma que Estados Unidos no mantiene tropas en territorio de Venezuela

chevron-right

Secretario general de la OEA da seguimiento a la situación

Al conocer los acontecimientos en Venezuela, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, emitió un comunicado en el que expresó su reacción ante los hechos.

“Estoy siguiendo de cerca la situación en Venezuela, que evoluciona rápidamente. Hoy he hablado con varios gobiernos de Estados miembros de la OEA y reconozco tanto la profundidad de la preocupación como las distintas perspectivas en todo el hemisferio”, afirmó Ramdin.

El secretario general de la OEA también aseguró que “la prioridad de la Secretaría General de la OEA es ayudar a prevenir una mayor escalada y respaldar una salida pacífica. Sean cuales sean las circunstancias, todos los actores deben respetar plenamente el derecho internacional y el marco jurídico interamericano aplicable, incluido el arreglo pacífico de controversias”.

También hizo énfasis en el respeto de los derechos humanos y la “protección” de la vida civil y de la infraestructura crítica.

Ramdin afirmó, además, que “el camino a seguir en Venezuela se sustente en una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo. Los arreglos institucionales existentes —incluido el orden constitucional del país— proporcionan una base importante sobre la cual construir”.

LECTURAS RELACIONADAS

Personas hacen fila para ingresar en un supermercado este domingo, en Caracas (Venezuela). Caracas amaneció ralentizada, con calles vacías, muy poca circulación de vehículos y comercios con largas filas de compradores, un día después del ataque de EE.UU y de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. (Foto Prensa Libre: EFE)

Caracas amanece con las calles vacías y filas en supermercados tras la captura de Maduro

chevron-right
(COMBO) This combination of file pictures created on January 3, 2026 shows (L) US President Donald Trump as he arrive for a visit to the USS George H.W. Bush aircraft carrier which is out at sea near Norfolk, Virginia, October 5, 2025, as he travels to see a Naval demonstration as part of the US Navy's 250th anniversary celebration, "America's Navy 250: Titans of the Sea - A Salute to the Fleet". and (R) Venezuelas President Nicolás Maduro delivering a speech while holding Venezuelan independence hero Simón Bolívars Sword of Peru during a military ceremony at Fuerte Tiuna in Caracas, on November 25, 2025.. Venezuela on January 3, 2026, demanded an emergency meeting of the UN Security Council to discuss the US military strikes on the country, amid uncertainty over the whereabouts of President Nicolas Maduro. (Photo by SAUL LOEB and Federico PARRA / AFP)

El búnker blindado de Maduro y otros detalles sobre la captura del presidente venezolano

chevron-right

“La Secretaría General de la OEA está lista para apoyar los esfuerzos orientados a la desescalada y a una solución pacífica, democrática y sostenible, en beneficio del pueblo venezolano”, aseguró el secretario.

También hizo un llamado a todos los actores venezolanos a “actuar con unidad de propósito y a desempeñar un papel constructivo en la salvaguarda de la paz, el Estado de derecho y la convivencia democrática”.

“Para asegurar que los Estados miembros puedan abordar esta situación de manera abierta, colectiva y constructiva, se convocará una reunión del Consejo Permanente para discutir los recientes acontecimientos y considerar los próximos pasos”, concluyó el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

ESCRITO POR:

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

Carlos Gómez

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

Lee más artículos de Carlos Gómez

ARCHIVADO EN:

Captura de Nicolás Maduro OEA Organización de Estados Americanos Secretario general de la OEA Venezuela Venezuela crisis 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS