Consejo Permanente de la OEA abordará la situación en Venezuela el próximo martes

Luego de la captura de Nicolás Maduro durante la madrugada del 3 de enero en Caracas, Venezuela, por parte de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos, varios países y entidades internacionales se han pronunciado en relación con los últimos acontecimientos en el país.

Ante esta situación, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha convocado para el martes 6 de enero una reunión extraordinaria para conocer la situación actual por la que atraviesa la nación.

“El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará una reunión extraordinaria el martes 6 de enero a las 10.00 EST (15.00 GMT) en el salón Simón Bolívar, en la sede de la OEA, para ‘considerar los acontecimientos recientes registrados en la República Bolivariana de Venezuela’”, indica la convocatoria.

Se espera que durante esta reunión extraordinaria la OEA emita una declaración conjunta sobre la situación en el país caribeño, así como sobre las medidas a seguir para apoyar la democracia y la institucionalidad.

Secretario general de la OEA da seguimiento a la situación

Al conocer los acontecimientos en Venezuela, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, emitió un comunicado en el que expresó su reacción ante los hechos.

“Estoy siguiendo de cerca la situación en Venezuela, que evoluciona rápidamente. Hoy he hablado con varios gobiernos de Estados miembros de la OEA y reconozco tanto la profundidad de la preocupación como las distintas perspectivas en todo el hemisferio”, afirmó Ramdin.

El secretario general de la OEA también aseguró que “la prioridad de la Secretaría General de la OEA es ayudar a prevenir una mayor escalada y respaldar una salida pacífica. Sean cuales sean las circunstancias, todos los actores deben respetar plenamente el derecho internacional y el marco jurídico interamericano aplicable, incluido el arreglo pacífico de controversias”.

También hizo énfasis en el respeto de los derechos humanos y la “protección” de la vida civil y de la infraestructura crítica.

Ramdin afirmó, además, que “el camino a seguir en Venezuela se sustente en una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo. Los arreglos institucionales existentes —incluido el orden constitucional del país— proporcionan una base importante sobre la cual construir”.

“La Secretaría General de la OEA está lista para apoyar los esfuerzos orientados a la desescalada y a una solución pacífica, democrática y sostenible, en beneficio del pueblo venezolano”, aseguró el secretario.

También hizo un llamado a todos los actores venezolanos a “actuar con unidad de propósito y a desempeñar un papel constructivo en la salvaguarda de la paz, el Estado de derecho y la convivencia democrática”.

“Para asegurar que los Estados miembros puedan abordar esta situación de manera abierta, colectiva y constructiva, se convocará una reunión del Consejo Permanente para discutir los recientes acontecimientos y considerar los próximos pasos”, concluyó el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.