Feria Alimentaria 2026 celebra 30 años con innovación, tendencias y oportunidades de negocio

La Feria Alimentaria 2026 conmemorará tres décadas de trayectoria con una edición que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento del sector gastronómico y alimentario en Guatemala. El evento será del 7 al 9 de septiembre en el Tikal Futura Hotel & Convention Center, y concluirá el 10 de septiembre con la tradicional Muestra Gastronómica.

Organizada por la Gremial de Restaurantes de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), junto con entidades como el Inguat, el Intecap y la Universidad del Valle de Guatemala, la feria ha logrado convertirse en un punto de encuentro clave para chefs, empresarios, productores y proveedores del sector.

Para esta edición de aniversario, se proyecta la participación de más de 120 empresas y una vitrina comercial que superará los 200 stands, lo que refuerza su papel como plataforma de negocios e intercambio de conocimiento.

Enfoque en tendencias y futuro

El evento incorporará nuevos contenidos y espacios orientados a las tendencias que transforman la industria, con énfasis en la experiencia gastronómica, la identidad cultural, la sostenibilidad y la innovación.

Juan Diego Toriello, presidente de la Gremial de Restaurantes, destacó que la feria ha contribuido al crecimiento del sector mediante la promoción de buenas prácticas, la profesionalización del talento y el impulso de la innovación.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Industria, Enrique Font, subrayó la importancia del evento en un contexto en el que más del 60% de los consumidores urbanos interactúa digitalmente con restaurantes, lo que redefine la experiencia del cliente.

Gastronomía como motor turístico

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) resaltó el papel de la gastronomía como un elemento diferenciador para atraer visitantes. Autoridades señalaron que la oferta culinaria del país representa una experiencia auténtica que no puede replicarse en otros destinos.

Congresos y capacitación

La agenda incluirá congresos especializados dirigidos a estudiantes, empresarios y actores del sector. Entre los temas destacan la aplicación de la ciencia en la industria alimentaria, la valorización de productos con denominación de origen y las estrategias para el éxito empresarial en gastronomía.

Asimismo, participarán invitados internacionales, como representantes del programa argentino “Cerrame La 8cho” y expertos en gastronomía y denominación de origen de Perú.

Como parte de la agenda académica y profesional, se desarrollarán congresos especializados dirigidos a distintos públicos del sector:

Congreso para estudiantes – Universidad del Valle de Guatemala (UVG)

Tema: Alimentos con criterio: ciencia aplicada y decisiones reales en la industria alimentaria.

Este espacio abordará la integración del conocimiento científico con la toma de decisiones estratégicas, acercando a los futuros profesionales a los desafíos reales del sector.

Tema: Alimentos con criterio: ciencia aplicada y decisiones reales en la industria alimentaria. Este espacio abordará la integración del conocimiento científico con la toma de decisiones estratégicas, acercando a los futuros profesionales a los desafíos reales del sector. Congreso INGUAT e INTECAP

Tema: Gastronomía guatemalteca.

Tema: Gastronomía guatemalteca. Sabores con denominación de origen, cafés y rones de Guatemala.

Enfocado en la valorización del patrimonio gastronómico y productivo del país, analizará el impacto de las denominaciones de origen como herramienta para proteger la identidad de los productos, impulsar el turismo gastronómico y fortalecer la competitividad en mercados internacionales.

Enfocado en la valorización del patrimonio gastronómico y productivo del país, analizará el impacto de las denominaciones de origen como herramienta para proteger la identidad de los productos, impulsar el turismo gastronómico y fortalecer la competitividad en mercados internacionales. Congreso de Restaurantes – Día Empresarial

Tema: Estrategia, cultura y experiencia: La Fórmula del Éxito Gastronómico.

Dirigido a empresarios y líderes del sector, este encuentro explorará las tendencias que están transformando la industria, desde la construcción de culturas organizacionales sólidas hasta la creación de experiencias memorables para el consumidor.

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala y Juan Diego Toriello, presidente de la Gremial de Restaurantes de la CIG, junto al comité organizador de la Feria Alimentaria 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía CIG).

Impacto social

La feria también mantendrá su enfoque social mediante el apoyo a organizaciones como Ayuvi y Fundal. La recaudación se efectuará por medio de la Muestra Gastronómica, donde se ofrecerán más de 750 platillos, y una cena de gala programada para octubre.

Con 30 años de historia, la Feria Alimentaria busca consolidarse como un referente regional, fortalecer la industria local y promover a Guatemala como destino gastronómico.

Costos de participación

Los boletos podrán adquirirse anticipadamente en la página web: www.feriaalimentaria.com y los días del evento en los módulos de registro.