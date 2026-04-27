El encuentro que definirá el futuro de las Mipymes en Guatemala

El evento impulsado por Siete Zero y presentado por BAC, se realizará el 4 de junio en el Salón Roble del Hotel Intercontinental de la Ciudad de Guatemala, su objetivo es ir más allá del networking y la inversión, enfocándose en la inspiración y la construcción de un legado empresarial duradero.

A través de este acompañamiento, cientos de participantes accederán a orientación práctica y aprendizajes de quienes ya han construido negocios exitosos en el entorno competitivo actual. La convocatoria de inscripción ya se encuentra disponible y las bases de aplicación podrán consultarse en la página web emprendete.gt y redes sociales por @emprendetegt.

"El verdadero impacto de G100 no es solo la entrega del fondo de capital que ya hemos destinado a cuatro empresas destacadas, sino la capacidad de inspirar, guiar y construir legado. En pocas palabras, abrirles la cabeza a las cosas que pueden acceder dentro de Empréndete G100 y que puedan entender también, cómo funciona la mente de los grandes empresarios, cómo dirigen las empresas en Guate y cómo sus retos, en diferente tamaño, son muy similares a los que ellos tienen. ", señaló Daniel Panedas, Fundador de Empréndete G100 y Director de Siete Zero Agency.

La jornada se estructurará en torno a conversaciones enfocadas en los principales desafíos y oportunidades más críticos para las MIPYMES. Los temas por abordar incluyen: crecimiento y escalabilidad; ventas, finanzas y estrategia comercial; marketing, marca y creación de oportunidades; innovación y transformación; y liderazgo y gestión empresarial.

Para esta edición, los micro, pequeños y medianos empresarios que deseen aplicar al fondo de inversión (de USD$100 mil que se otorga a las MIPYMES participantes más destacadas al finalizar el programa), deben pasar por un proceso de formación, mentoría y selección enfocado en convertir sus modelos de negocio en empresas escalables.

“En BAC entendemos que el desarrollo económico de Guatemala se construye desde las pymes, y por eso actuamos como un aliado estratégico para su crecimiento, acompañando a los emprendedores con soluciones que responden a sus necesidades reales. En el marco del mes del emprendedor, iniciativas como el Summit G100 cobran aún más relevancia, porque generan acceso a conocimiento, conexiones y oportunidades que permiten a los empresarios dar el siguiente paso en su evolución”, afirmó Juan Maldonado, Vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala.

Con iniciativas como estas, y en conmemoración del mes del emprendedor que se celebra en abril, BAC y 7Zero tienen como objetivo fortalecer el ecosistemas de las MIPYMES en Guatemala e impulsarlas como catalizar de desarrollo económico, social y ambiental en el país.