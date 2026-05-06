Expo Bodegas 2026: Ciudades intermedias impulsan expansión industrial en Guatemala

Este miércoles se celebra la tercera edición de Expo Bodegas, un evento que reúne a representantes de los sectores industrial, logístico y de parques industriales del país.

Durante la inauguración, el presidente de la Gremial de Bodegas, Guillermo Furlan, afirmó que el sector de bodegas, parques industriales y logística se ha convertido en uno de los pilares sobre los que se construyen el presente y el futuro del desarrollo económico nacional.

Furlan señaló que las cifras respaldan esa afirmación. Según un estudio de mercado del sector, en el área metropolitana existe una oferta superior a los 6 millones de metros cuadrados, distribuidos en más de 414 proyectos industriales activos para el 2026. Además, en el país se contabilizan más de 10 mil 890 unidades industriales activas.

El dirigente destacó que el crecimiento también se refleja fuera de la capital. De acuerdo con el último estudio de mercado, las ciudades intermedias registran un crecimiento del 19%, lo que evidencia una expansión nacional del sector.

“Ya no es únicamente el área metropolitana la que está creciendo, sino que se están desarrollando muchas otras áreas del país”, expresó.

Añadió que este crecimiento está impulsado por factores como el nearshoring, la estabilidad macroeconómica, el bono demográfico, la disponibilidad de energía eléctrica competitiva y la conexión interoceánica, condiciones que —según indicó— diferencian a Guatemala de otros países de la región.

Furlan también destacó el avance de las Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas (ZDEEP), que ya suman 5 millones de metros cuadrados autorizados, una cifra que proyecta al país como un nodo logístico con ambición regional.

“Estamos ante una oportunidad histórica”, concluyó.