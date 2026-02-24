En qué consisten los seis Distritos de Oportunidad y cómo buscan descentralizar la ciudad de Guatemala

Desde 2020, la Municipalidad de Guatemala implementa una estrategia de planificación urbana denominada Distritos de Oportunidad, con la que busca descentralizar el desarrollo, ordenar el crecimiento inmobiliario y reducir la presión sobre las zonas más congestionadas de la capital.

El proyecto forma parte de la planificación 2020-2050 y surge en un contexto de expansión sostenida de la ciudad, marcada por la concentración de empleo, servicios y vivienda en áreas específicas.

Una ciudad que atiende a 3.5 millones de personas

Silvia García, directora de Planificación Urbana de la Municipalidad de Guatemala, explica que la capital es el principal motor económico del país. Con una extensión de 228 kilómetros cuadrados, la ciudad atiende a aproximadamente 3.5 millones de guatemaltecos.

LECTURAS RELACIONADAS BRT y AeroMetro podrían complementarse en red metropolitana

De esa cifra, 1.8 millones son residentes permanentes y 1.7 millones corresponden a población flotante que vive en municipios aledaños, pero que trabaja, estudia o realiza actividades económicas en la ciudad.

García detalla que el 80% de los empleos ubicados en la capital corresponde a empleo formal, y que el 39% de los salarios en el Área Metropolitana de Guatemala supera las ofertas laborales de otras ciudades del país.

Auge inmobiliario y necesidad de planificación

El crecimiento urbano también se refleja en la construcción. Para 2025 se contabilizan 243 proyectos inmobiliarios en ejecución o en trámite: 163 residenciales, 25 de uso mixto y 55 no residenciales. En el segmento habitacional, la oferta proyectada alcanza 22 mil 508 unidades.

En 2018 se registraban 77 proyectos inmobiliarios en ejecución; para 2025 la cifra asciende a 160, lo que representa un incremento del 108% en seis años. Este aumento, según la Municipalidad, evidencia la urgencia de planificar el crecimiento para evitar mayor congestión y desequilibrios territoriales.

¿Qué son los Distritos de Oportunidad?

Frente a este escenario, la comuna promueve el modelo de ciudad compacta y sostenible, donde vivienda, empleo, comercio, educación y recreación se ubican más cerca de las personas.

La propuesta se inspira en el concepto de la “ciudad de los 15 minutos”, que plantea reducir los desplazamientos largos, disminuir la congestión vehicular y fortalecer comunidades integradas.

El objetivo es claro: menos distancias, menos tráfico y más oportunidades dentro de los propios barrios.

Los Distritos de Oportunidad son áreas específicas del municipio donde se concentra la planificación estratégica del crecimiento urbano. En conjunto abarcan cerca del 20% del territorio capitalino y tienen un potencial de construcción estimado en hasta 16.4 millones de metros cuadrados.

Distrito Central: 1.9 km²

El Distrito Central abarca 1.9 kilómetros cuadrados e incluye sectores clave de las zonas 1 y 3. Se concentra en el corazón histórico y administrativo de la ciudad, donde se impulsa la revitalización del Centro Histórico, la recuperación de espacios públicos y la mejora de la movilidad peatonal y ciclista.

Su importancia radica en que se trata del núcleo tradicional de la capital, donde convergen actividades culturales, comerciales y gubernamentales. También promoverá la revitalización del Centro Histórico mediante la recuperación de espacios públicos, red de ciclovías y nuevos desarrollos que revalorizan el patrimonio cultural.

Distrito Nu 6: 1.2 km²

Con una extensión de 1.2 kilómetros cuadrados, el Distrito Nu 6 plantea fortalecer centralidades barriales mediante vivienda de uso mixto, comercio local y equipamiento comunitario.

La idea es generar servicios y oportunidades dentro de los propios barrios, cercanos al Estado la Pedrera, para reducir la dependencia de otras zonas de la ciudad.

Distrito Tívoli: 1.2 km²

El Distrito Tívoli cubre 1.2 kilómetros cuadrados en la zona 9. Es un área estratégica por su vocación corporativa, hotelera y gastronómica. Aquí se proyectan desarrollos vinculados al turismo de negocios, centros de convenciones y mejoras en infraestructura urbana.

Además, se contemplan nuevos desarrollos inmobiliarios y mejoras de movilidad como el AeroMetro, estación Tívoli.

Distrito Siete 11: 2.8 km²

El Distrito Siete 11 comprende 2.8 kilómetros cuadrados en sectores de las zonas 7 y 11.

Es un punto clave por su conectividad con la Calzada San Juan y el Anillo Periférico, y busca fortalecer servicios, vivienda y renovación urbana.

Distrito Vía Doce: 6.62 km²

El Distrito Vía Doce es uno de los más extensos, con 6.62 kilómetros cuadrados, principalmente en la zona 12.

En este distrito destacará por su conexión con corredores industriales y comerciales, así como por su potencial para transformar antiguos sectores industriales en áreas de uso mixto con vivienda, comercio y servicios.

Distrito Vía Norte: 28 km²

El Distrito Vía Norte será el más extenso de los Distritos de Oportunidad, con una superficie de 28 kilómetros cuadrados (km²), según lo establece el Acuerdo del Concejo Municipal.

Este territorio se ubica en el sector norte de la capital y destaca por su amplitud, su conexión intermunicipal y su potencial de crecimiento urbano planificado. Integra vivienda, empleo y comercio en armonía con áreas naturales, junto con nuevas líneas de TransMetro y mejoras viales.

Gran Distrito Verde

Conecta áreas ambientalmente valiosas mediante parques lineales, arbolado urbano y espacios recreativos interconectados.

Vivienda asequible y desarrollo inclusivo

Uno de los pilares del plan es la vivienda asequible. A través de los Cinturones de Prosperidad, la Municipalidad promueve barrios de uso mixto alrededor de los distritos, integrando vivienda, empleo y servicios.

La Empresa Municipal de Vivienda impulsa 34 desarrollos que suman más de 4 mil700 unidades habitacionales, con el objetivo de reducir la brecha habitacional y facilitar el acceso a un hogar digno.

Además, la alianza público-privada agiliza trámites, fomenta la inversión y garantiza reglas claras mediante el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).