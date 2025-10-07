Tribunal impone hasta 106 años de prisión a integrantes del Barrio 18 por asesinatos y extorsión

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, a solicitud de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, dictó sentencia condenatoria contra seis integrantes de una estructura criminal dedicada a la extorsión y el asesinato, informó este martes 7 de octubre el Ministerio Público (MP).

Carlos J. recibió una pena de 106 años de prisión: 75 por tres asesinatos, 25 por conspiración para cometer asesinato y seis por asociación ilícita.

Joel R., identificado como cabecilla o ranflero de la clica Latin Crazy del Barrio 18, fue condenado a 91 años: 75 por tres asesinatos, ocho por asociación ilícita y ocho por exacciones intimidatorias.

German R., señalado como sicario de la clica Hollywood Gánster, recibió una condena de 81 años: 75 por conspiración para cometer asesinato y seis por asociación ilícita.

Germán P. fue condenado a 56 años de prisión: 50 por dos asesinatos y seis por asociación ilícita.

Ana L. recibió una sentencia de 37 años: seis por asociación ilícita, seis por exacciones intimidatorias y 25 por conspiración para cometer el asesinato de un piloto.

A Diana V. se le impuso una pena de 31 años: 25 por asesinato y seis por asociación ilícita.

La investigación, a cargo de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, comenzó el 5 de febrero del 2021, tras la denuncia del representante legal de una empresa distribuidora de bebidas. Se determinó que las órdenes eran emitidas desde centros carcelarios por cabecillas del Barrio 18, quienes se comunicaban con miembros en libertad de las clicas Latin Crazy y Hollywood Gánster.

Los integrantes de estas estructuras delictivas operaban en los municipios de Villa Canales, Chinautla y Mixco, en el departamento de Guatemala, así como en La Gomera, La Democracia y Siquinalá, en Escuintla.

En Guatemala una persona no puede pasar más de 50 años en la cárcel.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció la víspera la construcción de una cárcel de máxima seguridad para pandilleros, que contará con tecnología biométrica para el control de los reclusos.

Además, dijo que enviará al Congreso una propuesta para dictar una "Ley antipandillas" que contemple penas más duras contra los integrantes de esas organizaciones criminales.

Con información de AFP

