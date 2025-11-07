Integrantes de la banda de secuestradores “Los Montañeros” supuestamente exigían hasta Q300 mil por liberar a víctimas

Cuatro personas señaladas de integrar una banda de secuestradores fueron capturadas en Colomba, Quetzaltenango.

Investigadores capturan a presuntos integrantes de la banda de secuestradores "Los Montañeros". (Foto Prensa Libre: PNC)

Cuatro presuntos secuestradores e integrantes de una estructura criminal conocida como “Los Montañeros”, que supuestamente se dedica al plagio o secuestro, fueron capturados este viernes 7 de noviembre durante tres allanamientos realizados por investigadores del Comando Antisecuestros y fiscales, en Colomba, Quetzaltenango.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se trata de Lorenzo “N”, de 34 años, alias “El Lencho”, y su esposa Ana “N”, también de 34 años. También fueron capturados Jenstor “N”, de 29, y otra mujer identificada como Ana “N”, de 34.

Según la PNC, los capturados son requeridos por un juzgado del departamento de Guatemala que emitió las órdenes de captura por los delitos de plagio o secuestro y asociación ilícita.

En los inmuebles fueron localizados tres teléfonos móviles, una pistola con un cargador y 16 municiones, cuya documentación respectiva no fue presentada. Estos indicios servirán para fortalecer la investigación, según la PNC.

“Esto en seguimiento a dos casos diferentes de plagio o secuestro ocurridos el 5 y el 20 de septiembre del año en curso, suscitados en este mismo municipio”, destacó.

De acuerdo con la PNC, a las víctimas les exigían Q100 mil o Q300 mil para su liberación.

