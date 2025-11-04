Capturan a dos presuntos responsables del secuestro de un hombre; víctima fue hallada muerta días después

Un hombre de 51 años fue secuestrado el pasado 28 de octubre en Villa Nueva y, pese a que sus captores exigían Q1 millón por su rescate, apareció muerto tres días después en la ruta al Atlántico.

Según las investigaciones, la víctima fue interceptada al salir de un gimnasio ubicado en el centro comercial de Villa Nueva. Desde entonces, los plagiarios contactaron a su familia para exigir el pago millonario.

El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) localizó este martes 4 de noviembre la camioneta de la víctima —con placas P-299KCD— en la aldea El Guayabo, Santa Catarina Mita, Jutiapa. La conducía Antonia “Á.”, de 26 años, quien fue capturada en el lugar.

Ese mismo día, en Santa María Ixhuatán, Santa Rosa, fue detenido Rubelio “M”, de 28 años, alias Yohao o Pulga. Agentes de la PNC y de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) ejecutaron la captura con base en una orden girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Villa Nueva, por los delitos de plagio o secuestro y asesinato.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Las autoridades continúan con las diligencias para capturar a más involucrados.

Capturados supuestos responsables del secuestro de un hombre



Una mujer fue sorprendida manejando la camioneta robada de la víctima



Investigadores del Comando Antisecuestros de la #PNC realizaron un operativo en la aldea El Guayabo, Santa Catarina Mita, Jutiapa pic.twitter.com/JJySwtNwRf — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 4, 2025

