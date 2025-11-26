Secuestradores cobraron Q1 millón y ejecutaron a la víctima: capturan a cinco presuntos implicados

Cinco personas, entre ellas una reclusa, fueron notificadas o capturadas por su presunta implicación en el secuestro y asesinato de un hombre de 51 años, ocurrido el pasado 27 de octubre en la colonia Villalobos, zona 12 de Villa Nueva, informaron este miércoles 26 de noviembre fuentes policiales.

Por este caso, el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) coordinó una serie de allanamientos en El Jícaro y Guastatoya, El Progreso, donde se detuvo a tres personas vinculadas al plagio y muerte de la víctima, quien fue interceptada en las afueras de un gimnasio. Los responsables exigían Q1 millón por su liberación, pero después del pago le quitaron la vida, según la investigación policial.

Los capturados en El Jícaro fueron identificados como Irma “C”, de 30 años, y José Luis “M”, de 51. En Guastatoya fue detenida Soraida “M”, de 30, por los delitos de plagio o secuestro y obstaculización a la acción penal, con base en una orden emitida por un juzgado de la capital.

Además, se notificó en prisión a Antonia María Álvarez Gómez, de 26, quien se encuentra recluida en la cárcel para mujeres de Jalapa. Ella también enfrenta cargos por plagio o secuestro y obstaculización a la acción penal. Por este mismo hecho ya había sido aprehendido Rubelio Danilo Marroquín Cruz, de 28 años, el pasado 4 de noviembre.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron teléfonos móviles y otros indicios que serán utilizados para fortalecer el proceso penal en curso.

Cinco secuestradores capturados



Exigían un millón de quetzales por su víctima pero le dieron muerte



En El Jícaro, El Progreso, investigadores del Comando Antisecuestros de la PNC, capturan a Irma Esmeralda Cruz Marroquín de 30 años y a José Luis Moran Llamas, de 51. pic.twitter.com/qmYCkWXwzs — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 26, 2025

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

