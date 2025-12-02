Justicia
Capturan a dos personas cuando transportaban droga, teléfonos y más de Q23 mil
Un hombre y una mujer fueron detenidos en la ruta a Bárcenas, Villa Nueva, por transportar ilícitos.
Agentes custodian a dos personas capturadas cuando llevaban ilícitos en la ruta a Bárcenas, Villa Nueva. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que, durante operativos de seguridad ciudadana en el kilómetro 26.5 de la ruta a Bárcenas, Villa Nueva, capturó a dos personas.
Informó este martes 2 de diciembre que agentes de la Comisaría 15 y del Grupo Especial contra las Extorsiones detuvieron a Jordy “N”, de 32 años, y a Escarleth “N”, de 25.
Ambos fueron descubiertos cuando transportaban droga y Q23 mil 220 en efectivo, cuya procedencia no pudieron justificar, según la PNC.
Investigadores les decomisaron mil 50 piedras de crack, 300 recipientes pequeños con cocaína, 750 bolsas con marihuana y dos teléfonos celulares.
Jordy “N” tiene un antecedente por posesión de droga para el consumo. A Escarleth “N” le constan dos antecedentes por extorsión en el 2022.
