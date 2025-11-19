Capturan a una persona y decomisan más de Q180 mil en operativo en Sipacate, Escuintla

Capturan a una persona y decomisan más de Q180 mil en operativo en Sipacate, Escuintla

Operativo en Sipacate, Escuintla, termina con el decomiso de dinero y la captura de una mujer.

Parte del dinero incautado en un inmueble en Sipacate, Escuintla. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, durante un allanamiento en la 1a calle y 1a avenida de Sipacate, Escuintla, investigadores decomisaron una fuerte suma de dinero.

El dinero incautado asciende a Q189 mil, US$5,302 y 10 mil 150 pesos mexicanos. También se localizó un pasaporte y un teléfono celular.

Durante la diligencia policial, efectuada el martes 18 de noviembre, agentes capturaron a Marlin “N”, de 34 años.

La capturada es señalada del tráfico ilegal de guatemaltecos. La orden de aprehensión fue emitida por un juzgado de Guatemala.

Entre los indicios embalados por la Fiscalía y que serán objeto de investigación se encuentra el pasaporte de la detenida.

Será la investigación la que determine si la capturada tiene alguna relación con lo incautado en el inmueble.

