Decomisan más de Q400 mil y celulares en cateos contra las extorsiones en Suchitepéquez

Autoridades incautan fuerte suma de dinero y celulares durante allanamientos en Suchitepéquez.

Investigadores decomisaron más de Q400 mil en cateo contra las extorsiones en Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: PNC)

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 20 de agosto que la Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), efectuó allanamientos en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez.

Durante las diligencias hubo inspección, registro y secuestro de evidencias en un inmueble del referido municipio.

Las autoridades reportaron la incautación de más de Q400 mil en efectivo que estaba en unas frazadas.

También se decomisaron nueve teléfonos celulares, los cuales fueron embalados para los respectivos análisis.

Otro allanamiento

En otro caso, la PNC informó que, en el cantón Samalá I, San Sebastián, Retalhuleu, fue capturada Melandy “N”, de 22 años, tras un allanamiento.

En el inmueble, las autoridades decomisaron 130 colmillos con cocaína, 190 piedras de crack, un sistema de videovigilancia, dinero en efectivo, un cuaderno con varios listados y un teléfono celular.

