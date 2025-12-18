Algunas operaciones han registrado demoras en el Aeropuerto Internacional La Aurora por la niebla

Comunitario

Algunas operaciones han registrado demoras en el Aeropuerto Internacional La Aurora por la niebla

Aeronáutica informa que algunas operaciones registraron demoras o fueron redirigidas a aeropuertos alternos debido a la niebla en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

|

time-clock

AEROPUERTO LA AURORA. NIEBLA

Niebla afecta operaciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora. (Foto Prensa Libre: DGAC)

El Aeropuerto Internacional La Aurora, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), informa a los usuarios con vuelos programados durante la madrugada que, debido a condiciones climáticas adversas —principalmente niebla—, algunas operaciones registraron demoras o fueron redirigidas a aeropuertos alternos este jueves 18 de diciembre.

“Recomendamos comunicarse directamente con sus aerolíneas para conocer el estatus de su vuelo y evitar contratiempos”, indicó Aeronáutica Civil.

En imágenes compartidas por la DGAC se observa la densa niebla sobre las instalaciones del aeropuerto.

Según el pronóstico del Insivumeh, para esta semana se prevé niebla o neblina durante las primeras horas de la mañana y por la noche, además de cielo parcialmente nublado, lloviznas y/o lluvias desde el norte hasta el centro del país.

EN ESTE MOMENTO

Trabajador Persona cosechando salario mínimo empleo

Presidente Arévalo analiza propuesta técnica para definir salario mínimo del 2026

Right
PNC y Ministerio de la Defensa exponen versiones distintas sobre los hechos armados del 13 de diciembre en Nahualá, Sololá, que dejaron 13 fallecidos y derivaron en el Estado de Prevención. (Foto, Prensa Libre: Lucero Sapalú)

PNC y Mindef difieren sobre hechos armados en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán

Right

Para este 18 de diciembre se reporta un leve descenso en la presión atmosférica, lo cual favorecerá un cambio en las condiciones del clima.

No se descarta la presencia de lluvias en el altiplano central, Franja Transversal del Norte, occidente y bocacosta, debido al ingreso de humedad desde ambos litorales.

Para leer más: ¿Realmente cayó nieve en Guatemala?

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Aeropuerto Internacional La Aurora Clima en Guatemala Insivumeh Niebla 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS