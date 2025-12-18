Algunas operaciones han registrado demoras en el Aeropuerto Internacional La Aurora por la niebla

El Aeropuerto Internacional La Aurora, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), informa a los usuarios con vuelos programados durante la madrugada que, debido a condiciones climáticas adversas —principalmente niebla—, algunas operaciones registraron demoras o fueron redirigidas a aeropuertos alternos este jueves 18 de diciembre.

“Recomendamos comunicarse directamente con sus aerolíneas para conocer el estatus de su vuelo y evitar contratiempos”, indicó Aeronáutica Civil.

En imágenes compartidas por la DGAC se observa la densa niebla sobre las instalaciones del aeropuerto.

Según el pronóstico del Insivumeh, para esta semana se prevé niebla o neblina durante las primeras horas de la mañana y por la noche, además de cielo parcialmente nublado, lloviznas y/o lluvias desde el norte hasta el centro del país.

Para este 18 de diciembre se reporta un leve descenso en la presión atmosférica, lo cual favorecerá un cambio en las condiciones del clima.

No se descarta la presencia de lluvias en el altiplano central, Franja Transversal del Norte, occidente y bocacosta, debido al ingreso de humedad desde ambos litorales.

