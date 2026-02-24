Denuncia de la FIFA activa operativos del MP por violación de propiedad industrial

La Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana, efectúa allanamientos en seguimiento de una denuncia presentada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), por la posible comisión del delito de violación de derechos de propiedad industrial.

El Ministerio Público (MP) informó este martes 24 de febrero que la denuncia se relaciona con la importación de productos que ostentan la marca y los diseños de la FIFA sin contar con la autorización correspondiente para su comercialización.

De momento, el MP no ha revelado la ubicación de las diligencias, pero fotografías compartidas en sus redes sociales muestran a fiscales y policías en lo que parece ser una almacenadora de productos.

El MP informó que, cuando tengan resultados, se darán a conocer por medio de sus plataformas digitales.

Estafas se anticipan

Dada la naturaleza del Mundial de Futbol 2026 y el interés comercial que este genera, también surgen diversas formas de estafa en la región, principalmente en línea.

A finales de septiembre del 2025, Infobae publicó una nota en la que señala que más de cuatro mil dominios fraudulentos usaban la imagen de la FIFA y, según investigaciones, revelaban una economía paralela de fraudes en línea, con direcciones web registradas en masa que buscan suplantar plataformas oficiales y comercializar boletos, mercancía y transmisiones ilegales en varios idiomas.

La nota señala que el despliegue de más de 4,300 dominios fraudulentos vinculados a la Copa Mundial de Futbol 2026 anticipa una sofisticada ola de estafas digitales que amenaza tanto a los aficionados como a la propia Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y sus socios.

El análisis de los registros mostraba que, entre el 1 de agosto y finales de septiembre del 2025, se produjo una avalancha de dominios que incorporan términos asociados a la FIFA, la Copa Mundial y las ciudades anfitrionas.

Cerca de 1,500 dominios se registraron únicamente entre el 8 y el 12 de agosto del 2025, lo que constituye un patrón incompatible con la actividad espontánea de seguidores y apunta a una adquisición masiva y automatizada.

Esta táctica, que incluye el registro anticipado de dominios para futuras ediciones, como el 2030 y el 2034, busca dotar de legitimidad pasiva a los sitios antes de su activación, una estrategia habitual en campañas de fraude dirigidas a marcas reconocidas.

El dominio .com predomina y representa más de la mitad de los casos detectados, mientras que extensiones de bajo costo como .online, .shop, .store y .football permiten a los operadores fraudulentos diversificar su presencia a bajo precio.

MP lidera diligencias de allanamiento 🚨



La Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana, realiza diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en seguimiento a una denuncia presentada por… pic.twitter.com/ET5JhzRD8j — MP de Guatemala (@MPguatemala) February 24, 2026

