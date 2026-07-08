Audiencia del USTR: Guatemala defiende avances, pero crece expectativa por aranceles

Los representantes del Gobierno de Guatemala participaron en la audiencia ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), este martes 7 de julio, en Washington, D. C., derivado de las investigaciones que realiza esa entidad a 60 economías bajo la Sección 301 sobre la falta de imponer o hacer cumplir prohibiciones a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

En tanto, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) acudió a su audiencia como sector exportador y pedirá la eliminación del arancel del 10% para los productos que aún están afectos, mientras que la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), aunque no participará en las audiencias, presentó comentarios públicos ante el USTR como parte de la Federación Centroamericana de Cámaras Agropecuarias y Agroindustriales (Fecagro), la cual también pidió la exoneración de aranceles a productos aún gravados, entre otros puntos.

Proceso

Respecto del proceso, Carla Caballeros, directora ejecutiva de Camagro, refirió que la etapa de investigación se encuentra actualmente en su fase final de consulta pública. El período para presentar comentarios escritos concluyó el 6 de julio, con 1 mil 512 comentarios públicos recibidos de diferentes países y actores, y 118 solicitudes de audiencia.

En tanto, del 7 al 9 de julio el USTR celebra las audiencias públicas para escuchar a gobiernos, empresas, asociaciones y otros actores interesados, y posteriormente se abrirá un período para comentarios de réplica hasta el 14 de julio. Luego de ese plazo, dicha entidad estadounidense evaluará el expediente completo y emitirá una determinación final sobre las medidas propuestas en el marco de la investigación, añadió Caballeros.

La expectativa es que la decisión final del USTR se conozca durante la segunda o tercera semana de julio, comentó la directiva de Camagro.

Agexport pedirá eliminación de arancel para productos aún afectos

En el caso de Agexport, participará este miércoles 8 de julio en la audiencia pública, en el marco del expediente USTR-2026-0266. Se trata de un espacio donde el Gobierno estadounidense escucha los argumentos técnicos del sector exportador para que se considere dejar en cero el arancel de los productos que actualmente pagan 10% en distintos sectores, antes de definir futuras medidas comerciales, refirió Moisés Mérida, director de Alianzas Estratégicas de la Asociación, quien se encuentra en Washington D. C.

El director mencionó que durante la audiencia Agexport destacará que Guatemala es un socio estratégico y confiable para Estados Unidos, cuya oferta exportable complementa —y no desplaza— la producción estadounidense, lo que fortalece la seguridad alimentaria, la competitividad y la resiliencia de las cadenas de abastecimiento en el hemisferio.

Qué expuso Fecagro

Fecagro presentó un documento de seis páginas en el que expone que apoya los esfuerzos de Estados Unidos para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y pide que cualquier medida evite afectar cadenas agrícolas legítimas de Centroamérica y República Dominicana.

Compartió un mensaje similar al del sector exportador, indicando que la región es un socio confiable para Estados Unidos y que sus productos agrícolas complementan —no sustituyen— la producción estadounidense, al cubrir temporadas, abastecimiento fuera de estación y necesidades de fabricantes, distribuidores, restaurantes y consumidores.

Caballeros explicó que Camagro participó en la presentación de comentarios técnicos ante el USTR por las investigaciones en mención.

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Añadió que Fecagro remitió una carta en respuesta a la consulta del USTR sobre posibles productos que deberían mantenerse o incorporarse al Anexo A de exclusiones. La propuesta destaca que el comercio agrícola entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana es complementario, no compite con la producción estadounidense y contribuye al abastecimiento durante todo el año, la seguridad alimentaria y el acceso de los consumidores estadounidenses a una oferta diversa de alimentos.

También se destacó que las cadenas agrícolas regionales están altamente integradas y generan beneficios para productores, industria y empleo en Estados Unidos; por ello, se solicitó mantener y ampliar las exclusiones para productos agrícolas que fortalecen esas cadenas de suministro y se reitera que Centroamérica y República Dominicana son socios comerciales confiables y estratégicos para Estados Unidos.

En resumen, en el caso de Guatemala, la expectativa es que el USTR reconozca que el Gobierno ha suscrito un Acuerdo de Comercio Recíproco y que avanza con acciones concretas en su implementación. Ejemplo de estas medidas es el Acuerdo Ministerial 377-2026, publicado el 6 de julio, que establece el mecanismo para dar cumplimiento a la prohibición de importación de mercancías producidas con trabajo forzoso, indicó la ejecutiva de Camagro.

También piden ampliar la lista de exclusiones

Según explicó Caballeros, se espera que productos como banano, café, cacao, piña, cardamomo, mango y aguacate, entre otros, permanezcan en la lista de exclusiones del Anexo A y que, debido a la complementariedad y estacionalidad de la producción doméstica, se amplíe dicha lista.

La otra petición, según el documento de Fecagro, es que se agreguen a la lista de exenciones productos que permanecen gravados con aranceles como arveja china, ejote, brócoli, coliflor, zanahoria baby, zucchini, frambuesa, mora, melón, sandía, camarón congelado y aceites de palma y palmiste.

“Y, para poder satisfacer la demanda del mercado de consumo y de la industria de Estados Unidos, esperaríamos que el contingente o cuota de azúcar de caña bajo el CAFTA-DR queden excluidas de cualquier arancel adicional, porque forman parte de compromisos negociados de acceso al mercado”.

Opiniones y expectativas por presentación del Gobierno

Guatemala ya presentó su posición ante el Comité de la Sección 301 del USTR, que investiga las importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso, y participó en la audiencia programada para el martes 7 de julio en Washington, D. C.

El Mineco indicó que Guatemala tuvo su audiencia el martes por la mañana, y que la reunión tenía como objetivo dar a conocer la posición del país con respecto a las medidas que se trabajan para implementar la prohibición de importaciones de bienes relacionado al trabajo forzoso.

Entre las medidas se presentó el Acuerdo Ministerial 377-2026 publicado, el cual había sido publicado el lunes 6 de julio, así como otras estrategias que se trabajan en paralelo. Respecto a la postura de USTR el ministerio indicóque no sabe cuándo esa entidad dará su respeusta.

Al respecto, Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham Guatemala), refirió que desde dicha organización consideran positivo que el país haya participado formalmente.

La ejecutiva indicó además que “desde Amcham Guatemala también hemos manifestado al USTR la importancia de mantener un tratamiento diferenciado para los productos originarios que cumplen con las reglas de origen de los tratados de libre comercio, ya que representan cadenas de suministro confiables, transparentes y estratégicas para ambas economías”, dijo Sterkel de Ortiz.

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“Confiamos en que estos avances sean tomados en consideración y permitan preservar la competitividad de Guatemala y evitar la imposición de nuevos aranceles”, expresó la directora ejecutiva de Amcham Guatemala.

Por aparte, indicó que el Gobierno expuso en las audiencias las acciones concretas que ha implementado para atender los compromisos asumidos en materia de prevención del trabajo forzoso, entre estas el Acuerdo Ministerial 377-2026.

El acuerdo “fue emitido el mismo día en que vencía el plazo para la recepción de comentarios y un día antes de la audiencia pública en Washington D. C., evidenciando el cumplimiento de los compromisos asumidos por Guatemala en el marco del Acuerdo de Comercio Recíproco (ART)”, dijo Sterkel de Ortiz, quien agregó que se valoran estas acciones que fortalecen la credibilidad del país y demuestran su compromiso con el cumplimiento de estándares internacionales en materia laboral y comercio responsable.

Amcham tiene la expectativa de que el USTR valore de manera integral las acciones que Guatemala ha implementado para dar cumplimiento a los compromisos asumidos.

Para la entidad también es importante que se reconozca la naturaleza de las cadenas regionales de suministro desarrolladas bajo el CAFTA-DR, “las cuales operan bajo estrictas reglas de origen, mecanismos de verificación y altos estándares de cumplimiento”.