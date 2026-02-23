Suspensión de votaciones en Odontología y denuncias marcan la jornada de elecciones en la USAC

Las votaciones para integrar el Cuerpo Electoral Universitario (CEU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) avanzan la tarde de este lunes 23 de febrero, con el proceso suspendido en Odontología y una denuncia formal presentada por estudiantes de Ingeniería ante el Ministerio Público (MP).

En esta jornada estaba previsto que iniciaran las votaciones en otras cinco facultades; sin embargo, los estudiantes de la Facultad de Odontología denunciaron que no se pudo llevar a cabo la elección de su cuerpo electoral debido a la falta de quorum, al no presentarse el vocal tercero de la mesa electoral.

La ausencia dejó incompleta la Junta Directiva y obligó a suspender las elecciones programadas para este lunes, como parte del segundo grupo de facultades que iniciarían sus primeras rondas de votación.

Esto impidió que estudiantes y profesionales pudieran votar para elegir a sus representantes, quienes forman parte del proceso que, a su vez, definirá al próximo rector, cargo que actualmente ocupa Walter Mazariegos.

Ante la imposibilidad de votar, los representantes estudiantiles convocaron de inmediato a una conferencia de prensa, en la que rechazaron que el proceso se viera entorpecido.

“Esta situación surge a partir de que el vocal tercero, Edgar Adolfo Guzmán Lemus, miembro de la Junta Directiva, no se presentó al proceso de elección programado, pese a haber sido debidamente convocado conforme a los lineamientos establecidos. Evitar este proceso representa bloquear la participación de nuestra facultad en la elección a rector; esto limita el derecho de los estudiantes y docentes de elegir y ser electos”, indicó una de las estudiantes.

Además, expusieron que dos vocales no han sido acreditadas por el Consejo Superior Universitario (CSU), pese a haber sido elegidas desde el 2025, lo que también impidió que el órgano continuara con la elección, aun con la ausencia de Guzmán Lemus.

Incidentes y denuncias durante la jornada

En tanto, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, la votación inició, pero fue aplazada por varias horas luego de que, a primeras horas, se denunciara que fueron violentadas las oficinas de la decanatura, con el robo de papeletas electorales. Estudiantes y catedráticos señalaron que esta situación imposibilitó el inicio normal del proceso.

Estudiantes denunciaron que las puertas de la decanatura fueron violentadas y que se sustrajeron papeletas electorales previo a las votaciones. (Foto Prensa Libre: Valeria Valeria Bethancourt)

Horas después, pasadas las 13 horas, la votación logró retomarse.

Durante la mañana, el Departamento de Recolección de Evidencias del MP y la División Especializada en Investigación Criminal de la PNC ingresaron por la parte trasera del edificio T-15 para documentar los hechos denunciados. Mientras se realizaba la diligencia, la comunidad estudiantil permaneció por horas a la espera de que el proceso se reanudara.

Un vehículo del Ministerio Público permaneció en el campus central de la USAC durante la diligencia por la denuncia de robo de papeletas electorales en Farmacia. (Foto Prensa Libre: Valeria Valeria Bethancourt)

Otras facultades optaron por acciones legales preventivas. En el caso de Veterinaria, se otorgó un amparo provisional para garantizar la realización de las elecciones. La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó asegurar el libre acceso al campus central de la Usac, ante las advertencias de un eventual cierre este lunes.

A esto se sumó la presentación de una denuncia penal ante el MP contra cuatro integrantes de la Junta Directiva de Ingeniería, quienes no se presentaron a la segunda vuelta del pasado 20 de febrero.

Según la denuncia, se les señala por posible incumplimiento de deberes, al no abrir sesión ni validar resultados, lo que mantiene aplazado el proceso docente en esa facultad.

Antesala a los colegios profesionales

Estos acontecimientos se dan en la antesala de las elecciones de colegios profesionales, previstas para el 2 de marzo, proceso que también ha acumulado quejas por rechazos en la inscripción de planillas, como en el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Agrónomos.

Mirna Ayala explicó que la inscripción de la planilla de “Usac Dignidad y Rescate – Usac Dire”, representada por Alicia Aldana para Agronomía, fue rechazada por supuestos errores administrativos que, a su criterio, no tienen margen aceptable desde el punto de vista legal.

En su caso, el Tribunal Electoral descartó la inscripción de quien encabezaba la planilla porque su nombre estaba “mal escrito”, al utilizar su apellido de soltera y no el de casada. Además, se les indicó que las copias de los títulos no eran “legibles”, pese a contar con fe de autenticidad.

“No están bloqueando de alguna u otra forma. Es similar a lo que ocurrió en el 2024; nos están eliminando del proceso y ni siquiera nos están dejando participar para que los estudiantes voten”, aseguró.

“El caso de Farmacia hoy también es una muestra de los posibles intentos para obstaculizar los procesos. Llama la atención que, ante el robo de papeletas este lunes 23 de febrero, la administración indicó que no había registro de cámaras de vigilancia porque se fue la luz”, agregó.

Anticipan amparos

Desde ya, Ayala avizora que el proceso se judicializará.

“Muchos de los recursos van a llegar a las cortes, CC y amparos. Esperamos que el sistema de justicia, CSJ y CC, actúe apegado a la ley y deje elegir democráticamente, porque la universidad lleva cuatro años sin un sistema democrático”.

“Pedimos al sistema de justicia que actúe apegado a la ley; a la comunidad, que se mueva a votar; y a la sociedad civil, que esté pendiente y respalde a los estudiantes. También solicitamos la observación internacional”.

Las votaciones continúan en desarrollo en distintas instancias. Desde la Facultad de Arquitectura, Ángel Cabria explicó que la jornada se desarrolló en los tiempos previstos para estudiantes y catedráticos.

No obstante, se reportaron quejas por inconsistencias en el padrón electoral, debido a que algunos estudiantes no aparecían registrados, lo que les impidió votar.

“En este caso se procederá con impugnaciones posteriores al conteo. Es muy importante que estas impugnaciones se realicen, ya que se violan derechos fundamentales de los estudiantes”, afirmó.

Este 23 de febrero estaba programada la elección en Arquitectura, Medicina, Farmacia, Odontología y Veterinaria, además de la tercera vuelta del primer grupo de facultades que inició su proceso la semana pasada.

Resultados del primer grupo

Económicas: Tiene avance y la oposición ganó ambos cuerpos electorales.

Derecho: Fue a tercera vuelta este lunes 23 de febrero, al no alcanzarse mayoría.

Agronomía: La oposición ganó el cuerpo electoral de estudiantes; el cuerpo docente quedó en manos de un grupo afín a la actual administración.

Humanidades: Ambos cuerpos electorales quedaron a favor del grupo que respalda al actual rector.

Ingeniería: La oposición ganó el cuerpo electoral estudiantil; el proceso docente continúa aplazado por falta de quorum y se elevó una petición a la Junta Directiva para reanudarlo.

Avances de la votación de este lunes

Arquitectura: Participan todas las planillas; la votación sigue en desarrollo y se anticipan impugnaciones por problemas en el padrón.

Medicina: Dos planillas opositoras, con 89 y 62 votos, pasaron a segunda vuelta; la planilla oficialista obtuvo 21 votos.

Veterinaria: La planilla opositora de estudiantes y catedráticos ganó ambos cuerpos electorales en primera vuelta.

Odontología: No iniciaron las votaciones por falta de quorum, tras la ausencia del vocal tercero de la mesa electoral.

Ciencias Químicas y Farmacia: La votación continúa en desarrollo, con plazo extendido por los incidentes denunciados a primeras horas.

