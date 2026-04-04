Con quema de piñatas, cuerpos electorales denuncian supuesto intento de fraude en la USAC

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Con quema de piñatas, cuerpos electorales denuncian supuesto intento de fraude en la USAC

Cuerpos electorales de la Universidad de San Carlos denunciaron en la Plaza de la Constitución un supuesto intento de fraude.

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Denuncia de fraude de cuerpos electorales de la USAC

Con quema de piñatas en la Plaza de la Constitución, cuerpos electorales de la USAC denunciaron un supuesto intento de fraude. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Cuerpos electorales de oposición de la Universidad de San Carlos de Guatemala denunciaron presuntas irregularidades en el proceso electoral universitario y señalaron al Consejo Superior Universitario (CSU) de actuar de forma ilegítima para favorecer la continuidad de autoridades afines a la actual rectoría.

Los estudiantes indicaron que, durante una asamblea extraordinaria realizada el 25 de marzo, el CSU acreditó únicamente a una parte de los cuerpos electorales y dejó fuera a la mayoría que, según afirman, obtuvo resultados favorables de forma “transparente y democrática”.

Además, denunciaron la aprobación de recursos de revocatoria contra cuerpos electorales de distintas facultades, los cuales, aseguran, fueron promovidos por personas que no cumplen con los requisitos establecidos.

También señalaron que la suspensión de clases presenciales por varios meses responde a una estrategia para limitar la organización estudiantil y facilitar un nuevo intento de fraude en el proceso de elección universitaria.

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En el ámbito judicial, criticaron la decisión de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de suspender un amparo que buscaba garantizar la acreditación de los cuerpos electorales electos, lo que, según indicaron, genera incertidumbre de cara a la elección.

Ante esta situación, los estudiantes anunciaron movilizaciones para manifestar su rechazo y exigir la acreditación inmediata de los cuerpos electorales, la reapertura del campus central y una postura clara por parte del Ejecutivo.

Los estudiantes denunciaron la aprobación de recursos de revocatoria contra cuerpos electorales de distintas facultades. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Asimismo, solicitaron a las autoridades judiciales actuar conforme a la ley y garantizar el respeto al proceso democrático dentro de la universidad.

En la Plaza de al Constitución, varios de los estudiantes quemaron varias piñatas con rostros de varias autoridades universitarias.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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Paula Carranza

Periodista de Prensa Libre especializada en temas sociales, ejecutivo y análisis de datos con 3 años de experiencia. Primer lugar en el concurso de Periodismo Regional de Sostenibilidad por Progreso en 2024.

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