Escenario
Sábado Santo 2026 en Guatemala: recorridos procesionales en Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala
Entre devoción, reflexión y el sonido de marchas fúnebres, las procesiones en Guatemala marcan el penúltimo día de la Semana Santa, mientras los fieles esperan la resurrección de Jesucristo.
La imagen de la Virgen de la Soledad de la Iglesia de la Recolección en procesión en las calles y avenidas de la zona 1 de la ciudad en su aniversario 125 aniversario. (Foto. Prensa Libre: Erick Ávila)
Guatemala se ve marcada por la celebración de la Semana Santa, momento que, entre alfombras de aserrín, marchas fúnebres y nubes de incienso, marca el recorrido de la devoción católica en los distintos cortejos procesionales. Parte de esta conmemoración litúrgica honra a Jesús el Sábado Santo, a la espera de su resurrección.
Este 4 de abril, Guatemala se adentrará en el penúltimo día de la celebración, que por su valor cultural y tradicional fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
El Sábado Santo, lugares como la Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala se llenarán de expresiones de fe, devoción y gratitud, con recorridos de diversas imágenes de la Virgen María, que muestran el pesar por la muerte de su hijo, así como de Jesús.
Desde niños hasta adultos llevarán en hombros los distintos cortejos procesionales, en rememoración del triduo pascual, que, con fe, conduce a la resurrección de Jesús. Estas son las procesiones planificadas para este Sábado Santo, que recorrerán el Centro Histórico y la ciudad colonial.
Ciudad de Guatemala
Procesión infantil réplica del Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Soledad
- Basílica de Nuestra Señora del Rosario, templo de Santo Domingo
- Lugar: 12 avenida y 10 calle, zona 1
- Salida: 10 horas
- Entrada: 13.30 horas
Procesión infantil Jesús Sepultado
- Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, templo de la Recolección
- Lugar: 3 avenida y 3 calle, zona 1
- Salida: 11 horas
- Entrada: 13 horas
Cortejo procesional de pésame a la Virgen de Dolores, Madre del Redentor
- Parroquia Santísima Trinidad, barrio El Gallito
- Lugar: 5 avenida y 14 calle, zona 3
- Salida: 15 horas
- Entrada: 18 horas
Procesión de pésame del templo histórico de San Francisco
- Lugar: 6 avenida 13-01, zona 1
- Salida: 15 horas
- Entrada: 17 horas
Cortejo procesional de la C. I. de Nuestra Señora de la Soledad
- Basílica de Nuestra Señora del Rosario, templo de Santo Domingo
- Lugar: 12 avenida y 10 calle, zona 1
- Salida: 15 horas
- Entrada: 18 horas
Procesión de Sábado Santo de la Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, templo de la Recolección
- Lugar: 3 avenida y 3 calle, zona 1
- Salida: 15.30 horas
- Entrada: 17.30 horas
Procesión del Santo Entierro del Señor Sepultado y Santísima Virgen de Soledad
- Parroquia Santa Cruz del Milagro
- Lugar: 15 avenida y 4 calle, zona 6
- Salida: 16 horas
- Entrada: 22 horas
Antigua Guatemala
Procesión Virgen de Soledad
- Lugar: aldea San Pedro Las Huertas
- Inicio: 15 horas
- Finaliza: 17 horas
Procesión Virgen de Soledad
- Lugar: aldea San Juan del Obispo
- Inicio: 16 horas
- Finaliza: 21 horas
Procesión Virgen de Soledad
- Lugar: aldea San Felipe de Jesús
- Inicio: 2 horas
- Finaliza: 22 horas
Procesión Virgen de Soledad
- Lugar: San José Catedral
- Inicio: 3 horas
- Finaliza: 17.30 horas
Procesión Virgen de Soledad
- Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
- Inicio: 4 horas
- Finaliza: 13.30 horas