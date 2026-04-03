Sábado Santo 2026 en Guatemala: recorridos procesionales en Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala

Guatemala se ve marcada por la celebración de la Semana Santa, momento que, entre alfombras de aserrín, marchas fúnebres y nubes de incienso, marca el recorrido de la devoción católica en los distintos cortejos procesionales. Parte de esta conmemoración litúrgica honra a Jesús el Sábado Santo, a la espera de su resurrección.

Este 4 de abril, Guatemala se adentrará en el penúltimo día de la celebración, que por su valor cultural y tradicional fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El Sábado Santo, lugares como la Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala se llenarán de expresiones de fe, devoción y gratitud, con recorridos de diversas imágenes de la Virgen María, que muestran el pesar por la muerte de su hijo, así como de Jesús.

Desde niños hasta adultos llevarán en hombros los distintos cortejos procesionales, en rememoración del triduo pascual, que, con fe, conduce a la resurrección de Jesús. Estas son las procesiones planificadas para este Sábado Santo, que recorrerán el Centro Histórico y la ciudad colonial.

Ciudad de Guatemala

Procesión infantil réplica del Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Soledad

Basílica de Nuestra Señora del Rosario, templo de Santo Domingo

Lugar: 12 avenida y 10 calle, zona 1

Salida: 10 horas

Entrada: 13.30 horas

Procesión infantil Jesús Sepultado

Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, templo de la Recolección

Lugar: 3 avenida y 3 calle, zona 1

Salida: 11 horas

Entrada: 13 horas

Cortejo procesional de pésame a la Virgen de Dolores, Madre del Redentor

Parroquia Santísima Trinidad, barrio El Gallito

Lugar: 5 avenida y 14 calle, zona 3

Salida: 15 horas

Entrada: 18 horas

Procesión de pésame del templo histórico de San Francisco

Lugar: 6 avenida 13-01, zona 1

Salida: 15 horas

Entrada: 17 horas

Cortejo procesional de la C. I. de Nuestra Señora de la Soledad

Basílica de Nuestra Señora del Rosario, templo de Santo Domingo

Lugar: 12 avenida y 10 calle, zona 1

Salida: 15 horas

Entrada: 18 horas

Procesión de Sábado Santo de la Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, templo de la Recolección

Lugar: 3 avenida y 3 calle, zona 1

Salida: 15.30 horas

Entrada: 17.30 horas

Procesión del Santo Entierro del Señor Sepultado y Santísima Virgen de Soledad

Parroquia Santa Cruz del Milagro

Lugar: 15 avenida y 4 calle, zona 6

Salida: 16 horas

Entrada: 22 horas

Antigua Guatemala

Procesión Virgen de Soledad

Lugar: aldea San Pedro Las Huertas

Inicio: 15 horas

Finaliza: 17 horas

Procesión Virgen de Soledad

Lugar: aldea San Juan del Obispo

Inicio: 16 horas

Finaliza: 21 horas

Procesión Virgen de Soledad

Lugar: aldea San Felipe de Jesús

Inicio: 2 horas

Finaliza: 22 horas

Procesión Virgen de Soledad

Lugar: San José Catedral

Inicio: 3 horas

Finaliza: 17.30 horas

Procesión Virgen de Soledad