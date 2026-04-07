Diputados oficialistas impulsan iniciativa para intervenir la Usac por crisis derivada de elección del rector

Diputados oficialistas brindaron una conferencia de prensa este martes 7 de abril para proponer una iniciativa de ley que permita intervenir temporalmente la Universidad de San Carlos (Usac).

El diputado Samuel Mazariegos afirmó que el actual rector, Walter Mazariegos, “se robó” la elección en 2022.

Pérez añadió que ven con preocupación que está “a punto de repetirse el fraude para autoproclamar como rector a alguien que perdió masivamente”.

Explicó que, ante la situación en la Usac, presentarán una iniciativa de ley para que pueda ser intervenida la referida casa de estudios.

Según Pérez, la iniciativa faculta al presidente para nombrar un interventor en la Usac con un mandato máximo de un año, con el objetivo de llevar a cabo un proceso electoral “legítimo, transparente y democrático” y “devolverle la Usac al pueblo”.

Agregó que la situación de la Usac es un asunto de Estado y así debe tratarse.

Indicó que todos los electores tienen que ser acreditados y emitir su voto en la elección de rector programada para este miércoles 8 de abril en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

El diputado Román Castellanos afirmó que hay precedentes sobre la intervención de entidades autónomas, como en el IGSS en el 2003.

Además, el parlamentario señaló que la administración universitaria ha utilizado la autonomía como justificación para evitar la fiscalización.

La Usac está a pocas horas de la elección de rector. Mientras esto se concreta, estudiantes manifiestan en las afueras del campus central, en la zona 12.

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Los manifestantes han indicado que el cierre del recinto es una estrategia de Mazariegos para impedir que los estudiantes se organicen y expresar su rechazo a un posible fraude en la elección de rector.

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