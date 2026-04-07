POLÍTICA
Crisis en la USAC: denuncian abandono de 283 animales en granja y hospital veterinario por cierre del campus
La falta de acceso al campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala mantiene a cientos de animales sin atención, en una situación que estudiantes califican como crítica.
Vacas, cerdos y otros animales de la granja de la USAC estarían en abandono por la falta de acceso del personal encargado de su cuidado.. (Foto, Prensa Libre: cortesía estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC)
Estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) denunciaron una situación crítica en la Granja Experimental y el Hospital Veterinario, donde al menos 283 animales permanecen sin alimentación ni atención básica debido a las restricciones de ingreso al campus central.
Según el gremio estudiantil, el problema inició el pasado domingo, en el contexto de los conflictos derivados de las elecciones a rector y la toma de instalaciones, lo que ha impedido el acceso del personal encargado del cuidado de los animales.
Animales sin atención desde hace tres días
De acuerdo con la denuncia, los animales no solo carecen de alimento, sino también de cuidados esenciales como limpieza, ordeño diario y tratamientos médicos.
Los estudiantes detallaron que entre los animales afectados se encuentran:
- 26 vacas lecheras
- 2 toros
- 4 terneras
- 55 cabras
- 6 ovejas
- 120 cerdos
- 12 conejos
- 35 pollos de engorde
- 35 codornices
Advirtieron que algunos animales son de edad avanzada y otros requieren atención médica urgente, lo que agrava el riesgo para su vida.
Denuncian falta de acceso y atención insuficiente
Los estudiantes señalaron que han intentado coordinar el ingreso de forma pacífica, pero este ha sido denegado. Indicaron que recientemente se permitió el acceso a tres trabajadores; sin embargo, consideran que esta cantidad es insuficiente para atender la magnitud de la emergencia.
Además, alertaron sobre situaciones sanitarias preocupantes, como la presencia de gusano barrenador en ganado y abortos en cerdas gestantes, presuntamente asociados a la falta de atención.
“El trabajo en la granja es diario. Hay animales hospitalizados que necesitan tratamiento y vacas que requieren ordeño todos los días. Ya han pasado tres días sin que se realicen estas labores”, explicaron.
Llamado urgente a las autoridades
Ante este escenario, los estudiantes calificaron la situación como un problema ético, sanitario y de bienestar animal, y pidieron una intervención inmediata.
Entre sus principales solicitudes destacan:
- Permitir el ingreso del personal encargado
- Facilitar acciones urgentes de rescate, alimentación y atención veterinaria
“Como futuros profesionales de la salud animal, consideramos inaceptable que seres vivos bajo resguardo institucional estén sufriendo por causas completamente evitables”, expresaron en un pronunciamiento.
Los estudiantes enfatizaron que cada minuto es clave, ya que la falta de atención podría provocar la muerte de los animales que permanecen en las instalaciones universitarias.