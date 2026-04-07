Crisis en la USAC: denuncian abandono de 283 animales en granja y hospital veterinario por cierre del campus

Estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) denunciaron una situación crítica en la Granja Experimental y el Hospital Veterinario, donde al menos 283 animales permanecen sin alimentación ni atención básica debido a las restricciones de ingreso al campus central.

Según el gremio estudiantil, el problema inició el pasado domingo, en el contexto de los conflictos derivados de las elecciones a rector y la toma de instalaciones, lo que ha impedido el acceso del personal encargado del cuidado de los animales.

LECTURAS RELACIONADAS Walter Mazariegos consolida su ventaja para la elección de rector, al excluir a 85 de 170 votantes

Animales sin atención desde hace tres días

De acuerdo con la denuncia, los animales no solo carecen de alimento, sino también de cuidados esenciales como limpieza, ordeño diario y tratamientos médicos.

Los estudiantes detallaron que entre los animales afectados se encuentran:

26 vacas lecheras

2 toros

4 terneras

55 cabras

6 ovejas

120 cerdos

12 conejos

35 pollos de engorde

35 codornices

Advirtieron que algunos animales son de edad avanzada y otros requieren atención médica urgente, lo que agrava el riesgo para su vida.

Denuncian falta de acceso y atención insuficiente

Los estudiantes señalaron que han intentado coordinar el ingreso de forma pacífica, pero este ha sido denegado. Indicaron que recientemente se permitió el acceso a tres trabajadores; sin embargo, consideran que esta cantidad es insuficiente para atender la magnitud de la emergencia.

Además, alertaron sobre situaciones sanitarias preocupantes, como la presencia de gusano barrenador en ganado y abortos en cerdas gestantes, presuntamente asociados a la falta de atención.

“El trabajo en la granja es diario. Hay animales hospitalizados que necesitan tratamiento y vacas que requieren ordeño todos los días. Ya han pasado tres días sin que se realicen estas labores”, explicaron.

Llamado urgente a las autoridades

Ante este escenario, los estudiantes calificaron la situación como un problema ético, sanitario y de bienestar animal, y pidieron una intervención inmediata.

Entre sus principales solicitudes destacan:

Permitir el ingreso del personal encargado

Facilitar acciones urgentes de rescate, alimentación y atención veterinaria

“Como futuros profesionales de la salud animal, consideramos inaceptable que seres vivos bajo resguardo institucional estén sufriendo por causas completamente evitables”, expresaron en un pronunciamiento.

Los estudiantes enfatizaron que cada minuto es clave, ya que la falta de atención podría provocar la muerte de los animales que permanecen en las instalaciones universitarias.