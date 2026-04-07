Crisis en la USAC: denuncian abandono de 283 animales en granja y hospital veterinario por cierre del campus

POLÍTICA

Crisis en la USAC: denuncian abandono de 283 animales en granja y hospital veterinario por cierre del campus

La falta de acceso al campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala mantiene a cientos de animales sin atención, en una situación que estudiantes califican como crítica.

|

time-clock

Vacas, cerdos y otros animales de la granja de la USAC estarían en abandono por la falta de acceso del personal encargado de su cuidado.. (Foto, Prensa Libre: cortesía estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC)

Vacas, cerdos y otros animales de la granja de la USAC estarían en abandono por la falta de acceso del personal encargado de su cuidado.. (Foto, Prensa Libre: cortesía estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC)

Estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) denunciaron una situación crítica en la Granja Experimental y el Hospital Veterinario, donde al menos 283 animales permanecen sin alimentación ni atención básica debido a las restricciones de ingreso al campus central.

Según el gremio estudiantil, el problema inició el pasado domingo, en el contexto de los conflictos derivados de las elecciones a rector y la toma de instalaciones, lo que ha impedido el acceso del personal encargado del cuidado de los animales.

LECTURAS RELACIONADAS

COMISIîN DE POSTULACIîN TSE. En este 21 de enero, se inici con las sesiones de la Comisin de Postulacin que tendr a su cargo la eleccin de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Las reuniones se llevarn a cabo en el Congreso de la Repblica. En la imagen, Walter Mazariegos, presidente de la Comisin, a su llegada al Congreso. Juan Diego Gonzlez. 210126

Walter Mazariegos consolida su ventaja para la elección de rector, al excluir a 85 de 170 votantes

chevron-right

Animales sin atención desde hace tres días

De acuerdo con la denuncia, los animales no solo carecen de alimento, sino también de cuidados esenciales como limpiezaordeño diario y tratamientos médicos.

Los estudiantes detallaron que entre los animales afectados se encuentran:

  • 26 vacas lecheras 
  • 2 toros 
  • 4 terneras 
  • 55 cabras 
  • 6 ovejas 
  • 120 cerdos 
  • 12 conejos 
  • 35 pollos de engorde 
  • 35 codornices 

Advirtieron que algunos animales son de edad avanzada y otros requieren atención médica urgente, lo que agrava el riesgo para su vida.

Denuncian falta de acceso y atención insuficiente

Los estudiantes señalaron que han intentado coordinar el ingreso de forma pacífica, pero este ha sido denegado. Indicaron que recientemente se permitió el acceso a tres trabajadores; sin embargo, consideran que esta cantidad es insuficiente para atender la magnitud de la emergencia.

Además, alertaron sobre situaciones sanitarias preocupantes, como la presencia de gusano barrenador en ganado y abortos en cerdas gestantes, presuntamente asociados a la falta de atención.

“El trabajo en la granja es diario. Hay animales hospitalizados que necesitan tratamiento y vacas que requieren ordeño todos los días. Ya han pasado tres días sin que se realicen estas labores”, explicaron.

Llamado urgente a las autoridades

Ante este escenario, los estudiantes calificaron la situación como un problema éticosanitario y de bienestar animal, y pidieron una intervención inmediata.

Entre sus principales solicitudes destacan:

  • Permitir el ingreso del personal encargado 
  • Facilitar acciones urgentes de rescatealimentación y atención veterinaria 

“Como futuros profesionales de la salud animal, consideramos inaceptable que seres vivos bajo resguardo institucional estén sufriendo por causas completamente evitables”, expresaron en un pronunciamiento.

Los estudiantes enfatizaron que cada minuto es clave, ya que la falta de atención podría provocar la muerte de los animales que permanecen en las instalaciones universitarias.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

Lee más artículos de Glenda Burrión

ARCHIVADO EN:

Usac Walter Mazariegos 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS