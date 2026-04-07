Elección de rector: estudiantes señalan “táctica” de Mazariegos por cierre de la Usac y denuncian presencia de grupos con bates

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Elección de rector: estudiantes señalan “táctica” de Mazariegos por cierre de la Usac y denuncian presencia de grupos con bates

Estudiantes de la Usac se manifiestan contra la posible reelección de Walter Mazariegos y exigen que sea habilitado el campus central.

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Estudiantes de las facultades de Odontología y de Medicina Veterinaria y Zootecnia efectuaron este martes 7 de abril un plantón en las afueras del Campus Central de la Universidad de San Carlos (Usac), en la zona 12, luego de que el acceso al recinto fue cerrado por un grupo de encapuchados.

Según denunciaron los universitarios, supuestos estudiantes ingresaron al campus portando bates y garrotes; además, colocaron candados en los portones para impedir el ingreso de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Los estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia aseguran que dentro del campus permanecen más de 200 animales utilizados para prácticas académicas y atención clínica.

Alertaron de que los animales podrían morir si no reciben alimentación y cuidados médicos oportunos.

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Por su parte, estudiantes de Odontología indican que atienden a más de dos mil pacientes en tratamiento, cuyos procesos quedaron suspendidos a causa del cierre repentino del centro universitario.

Docentes y estudiantes que participan en la protesta aseguran que las personas encapuchadas “no son estudiantes” y señalan que la toma estaría siendo orquestada por el rector, Walter Mazariegos, a quien acusan de buscar su reelección en medio de cuestionamientos dentro de la comunidad universitaria.

Los manifestantes exigen la habilitación inmediata del campus y garantías para continuar con las actividades académicas, así como la atención a pacientes y animales.

Una docente de Odontología que participa en la manifestación indicó: “En nombre de nuestra Facultad de Odontología y como docente sancarlista nos sentimos frustrados, que la corrupción impera ya desde cuatro años, vemos que nuestros cuerpos electorales de estudiantes y de docentes fueron vedados”.

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Externó que, como estudiantes y docentes, defenderán la academia y a Guatemala.

Estudiantes afirmaron que seguirán en la lucha para que las clases se retomen de forma presencial, para que sea elegido un rector “decente” y que busque llevar a la Usac al más alto nivel.

Añaden que el cierre del campus es para impedir que los estudiantes se organicen ante la situación que atraviesa la Usac. Afirman que el cierre "es una estrategia espuria".

Según información preliminar, desde el interior del campus universitario fueron lanzados morteros.

Estudiantes reportan que personas con bates se movilizan en el campus central de la Usac. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Hasta ahora, las autoridades universitarias no han emitido una postura oficial sobre los hechos y las demandas de los estudiantes.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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