Reelección de Walter Mazariegos desata rechazo y denuncias de ilegalidad

Las reacciones políticas, académicas y de observadores internacionales comenzaron a surgir después de la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) para un nuevo período de cuatro años, en medio de señalamientos de exclusión, tensión en el campus y advertencias previas sobre posibles irregularidades en el proceso.

La jornada electoral estuvo marcada por protestas, consignas y cuestionamientos de distintos sectores universitarios, especialmente por la exclusión de al menos 16 cuerpos electorales, punto que ha sido reiterado por agrupaciones y colegios profesionales desde antes de la votación.

“Ya no queremos a ese de facto en la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala”, expresó Rodolfo Chang, candidato por la agrupación Dignidad y Rescate Usac (DIRE), al reaccionar a los resultados en cercanías donde fue la elección, en la Antigua Guatemala.

En esa misma línea, el cuerpo electoral del Colegio de Farmacéuticos y Químicos (Cofaqui) calificó el proceso como ilegal, al considerar que la exclusión de electores afecta la legitimidad de la elección.

“Usted es un usurpador”, increpó una de sus representantes durante la sesión, en medio de un ambiente de tensión, en el que también exigieron que se respete la voluntad de todas las facultades y no únicamente la de los electores habilitados.

Las consignas también se hicieron escuchar desde otros sectores. “¡La dignidad no se vende, se defiende!”, manifestaron representantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas y otros electores, quienes denunciaron un proceso que, aseguran, no representa a la comunidad universitaria en su totalidad.

Previo a que se oficializara el resultado, la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Misión Especial para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas, ya había condenado los hechos de violencia, bloqueos y momentos de alta tensión registrados en el campus central en las últimas horas.

El organismo internacional hizo un llamado a que la elección se desarrollara con mayores niveles de transparencia, certeza y regularidad, y advirtió sobre el riesgo de una mayor conflictividad e impugnaciones posteriores si no se garantizaban condiciones adecuadas.

Asimismo, instó a respetar la voluntad del estudiantado conforme a los principios de un sistema democrático.

“La democracia no es algo que pueda darse por sentado. No es un hecho garantizado. Por el contrario, depende de nuestros esfuerzos compartidos para defenderla, renovarla y hacerla más receptiva y eficaz en la entrega de resultados concretos para nuestras sociedades”, expresó Albert Ramdin.

La Misión de la @OEA_oficial en #Guatemala evidencia el valor concreto que nuestra Organización aporta al fortalecimiento de las instituciones democráticas.

La democracia no puede darse por sentada; requiere un esfuerzo colectivo permanente para defenderla, renovarla y hacerla… https://t.co/J4zXUV180x — Albert R. Ramdin - OAS Secretary General (@SG_OEA_OAS) April 8, 2026

Las reacciones continúan en desarrollo, mientras distintos sectores no descartan acciones legales y nuevas protestas en rechazo al proceso y sus resultados.

Hasta ahora se habían presentado ya 16 amparos, la mayoría preventivos con los que se pedía garantizar la acreditación de los cuerpos electorales, ninguno con resolución definitiva.

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