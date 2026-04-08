Gobierno define postura por elección de rector de la Usac y pide a la Justicia resolver posibles irregularidades

El Ejecutivo fijó su postura ante los incidentes derivados del proceso de elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en el que fue reelegido Walter Mazariegos, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que el Gobierno mantendrá dispositivos de seguridad para garantizar el derecho de manifestación pacífica, proteger a la comunidad universitaria y prevenir hechos de violencia.

"A las y los ciudadanos guatemaltecos quiero expresarles que, ante los hechos del proceso electoral de la Universidad de San Carlos y siguiendo las instrucciones del señor presidente de la República, continuaremos con dispositivos de seguridad con el objetivo de garantizar el derecho de manifestación pacífica, resguardar a los estudiantes y a la población, así como evitar cualquier hecho de violencia", afirmó el funcionario en un video difundido en redes sociales oficiales.

El titular de Gobernación señaló que la Policía Nacional Civil (PNC) actuará con apego a la ley y recordó que no puede intervenir en propiedad privada sin orden judicial.

"La Policía Nacional Civil actúa dentro del marco de la ley y, por lo tanto, no puede irrumpir en propiedad privada sin orden judicial. Respetar esos límites no es inacción", expresó.

Asimismo, el ministro hizo un llamado a las instituciones del sistema de justicia para que resuelvan con prontitud las acciones legales planteadas en torno al proceso electoral de la Usac, con el objetivo de que prevalezcan la legalidad y la justicia.

Pronunciamiento de la Presidencia

Por su parte, la Presidencia de la República informó que el Ejecutivo ya expresó su postura sobre los hechos ocurridos durante el proceso autónomo de elección en la Usac, en referencia al video de Villeda.

Reiteró que la prioridad del Gobierno es garantizar la seguridad de la comunidad universitaria y de la población, así como evitar el escalamiento de hechos violentos.

También señaló que, ante las denuncias de irregularidades en el proceso, corresponde a los órganos de justicia investigar y resolver conforme a derecho.

Posición de la vicepresidenta

La vicepresidenta de la República, Karin Herrera, rechazó la elección de rector realizada este miércoles 8 de abril y manifestó su respaldo a los sectores universitarios que denunciaron exclusión.

Según pronunciamientos difundidos en redes oficiales, la funcionaria indicó que un proceso democrático debe cumplir reglas claras, transparencia y respeto a la voluntad de los electores.

En ese sentido, señaló que la comunidad sancarlista ya había expresado su decisión mediante la elección de electores estudiantiles, docentes y profesionales, a quienes —según afirmó— no se les permitió participar libremente durante la jornada.

Contexto

El proceso electoral en la Usac ha generado tensiones y acciones legales por parte de distintos sectores universitarios, que cuestionan la transparencia y la legitimidad de los resultados.

En este escenario, el Ejecutivo ha reiterado que su papel se centra en garantizar el orden público y el respeto al marco legal, mientras las instancias judiciales resuelven los recursos planteados.

Mensaje del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, con relación a la elección de autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala.#SeguridadConTransparencia pic.twitter.com/ZeWHtht3zW — MinGob (@mingobguate) April 8, 2026