Juzgado suspende elección de Walter Mazariegos como rector de la Usac por dudas en el proceso electoral

Un juzgado dejó en suspenso la elección de Walter Ramiro Mazariegos Biolis como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) para el período 2026-2030, tras otorgar un amparo provisional que cuestiona la integración de un cuerpo electoral afín al funcionario. La acción legal fue presentada por el equipo de abogados del movimiento Usac-Dire.

La resolución del Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, establece que la medida se adopta por considerar aconsejable suspender el acto reclamado mientras se tramita la acción constitucional.

El fallo señala: “Se decreta el amparo provisional, quedando en suspenso el acto reclamado durante se tramita la presente acción constitucional de amparo”.

El acto reclamado incluye:

La elección de Walter Ramiro Mazariegos Biolis como rector de la Usac para el período 2026-2030

La aprobación realizada por el Consejo Superior Universitario (CSU), mediante el punto 3.5 del Acta 10-2026

Según el documento judicial planteado, la elección se efectuó el 8 de abril del 2026 en Antigua Guatemala, a puerta cerrada y sin la participación de varios cuerpos electorales.

El tribunal también otorgó audiencia por 48 horas a las partes y al Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, para que se pronuncien sobre el caso.

La reelección de Mazariegos como rector de la Usac marca la continuidad de su gestión al frente de la universidad pública del país. El proceso se desarrolló en un contexto similar al de su elección inicial en el 2022, que fue cuestionada por sectores estudiantiles, docentes y analistas.

La figura de Mazariegos cobró notoriedad en el 2022, cuando asumió el cargo en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en el proceso electoral universitario.

Desde entonces, su administración ha estado bajo constante escrutinio dentro de la comunidad sancarlista y de organizaciones nacionales. En el contexto actual del país, también se han sumado observadores políticos internacionales que solicitan transparencia e idoneidad en estos procesos electorales.

El 17 de abril del 2026, la mayoría de los integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) aprobó la reelección de Mazariegos como rector de la Usac para el período 2026-2030.

De acuerdo con información de Guatemala Visible, la toma de posesión de Mazariegos estaba programada para el 1 de julio próximo.

La votación para aprobar la reelección fue la siguiente: 22 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones. Participaron 33 consejeros.

Previo a aprobar la reelección, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Usac dictaminó rechazar in limine un recurso de revisión presentado por el ingeniero agrónomo Gesly Aníbal Bonilla Landaverry contra la reelección de Mazariegos.

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