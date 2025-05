Trump advierte sobre los peligros de las “esposas trofeo” durante un discurso de graduación militar

El domingo 25 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunció un discurso “políticamente cargado y divagante”, de acuerdo con el canal de televisión estadounidense MSNBC, mientras se dirigía a los graduados de la Academia Militar de West Point, el instituto militar más antiguo del país.

El discurso de Trump en la escuela militar de Nueva York se extendió por más de una hora y, originalmente, iba a centrarse en los graduados de West Point y sus logros. No obstante, el mandatario republicano comenzó rápidamente a hablar sobre otros temas, como el golf, el gánster estadounidense Al Capone y las famosas “esposas trofeo”.

A lo largo de su sermón en West Point, Donald Trump citó como modelos de superación a los golfistas y a los desarrolladores de bienes raíces, dos profesiones que, según el magnate neoyorquino, suelen planificar su futuro, construir su presente y tratar de mejorar cada día más, como lo deberían hacer todos los militares de Estados Unidos.

"Para tener mucho éxito, siempre tendrás que trabajar muy duro. Un ejemplo de esto es el atleta Gary Player, considerado uno de los mejores golfistas de la historia. Él no era tan grande o fuerte como los otros hombres que jugaban golf. Él era un tipo más pequeño, pero trabajó muy duro", continuó Trump durante su discurso de graduación.

Luego de asegurarle a los presentes que él había sido “más investigado que el infame presidente de la mafia, Al Capone”, Trump le habló a los cadetes de la Academia Militar de West Point sobre las “esposas trofeo” y decidió contarles la historia de William Levitt, un promotor inmobiliario que fue pionero en la producción de viviendas.

El presidente Donald Trump mencionó a Levitt como el ejemplo de alguien que tuvo “un gran impulso” en su carrera y luego lo perdió todo, debido a que, mientras hablaba de la vida del “gran hombre de bienes raíces”, el mandatario republicano decidió comentar sobre la historia matrimonial del promotor inmobiliario y pionero de la vivienda.

"Terminó divorciándose y encontró una nueva esposa. ¿Se podría decir que fue una esposa trofeo? Supongo que podemos decir que sí. No funcionó bien, pero eso nunca funciona bien, debo decirles. Muchas esposas trofeo no funcionan. Creo que lo hizo feliz al menos por un tiempo, pero luego encontró una nueva esposa", agregó Trump.

Levitt, al igual que Trump, estuvo casado tres veces. Se divorció de su primera esposa, Rhoda Kirshner, en 1959 y se casó con su secretaria, Alice Kenny, en 1960. Ese segundo matrimonio duró hasta 1969, cuando se divorció nuevamente y contrajo matrimonio por tercera vez en 1970, esta vez con Simone Korchin, quien le sobrevivió.

En las redes sociales se denomina “esposa trofeo” a las mujeres hermosas que se casan con un hombre por su fortuna, sin que les importe su formación académica o su personalidad. “Las bellas damas se dejan seducir por una vida colmada de lujos y estatus, sin que importe que su marido sea viejo, arrugado y feo”, explicó el medio MSNBC.

Por esa razón, cuando Donald Trump anunció en el 2005 que se casaría por tercera vez, los medios estadounidenses coincidieron al hablar sobre su futura esposa: Melania Trump, una modelo joven que, desde hace dos décadas, ha negado ser la “esposa trofeo” del mandatario republicano, 20 años mayor que la nacida en Mesto, Eslovenia.

