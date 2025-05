Congresista de ascendencia guatemalteca reta el plan de Trump de limitar la ciudadanía en EE. UU.

La congresista de ascendencia guatemalteca Delia Ramírez se inspiró en la canción Born in the U.S.A. de Bruce Springsteen para poder plantarle cara al presidente estadounidense Donald Trump y su plan de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, debido a que, según la demócrata, “nadie está por encima de la Constitución”.

Para la política de 41 años, oponerse a los esfuerzos de Trump por negar la ciudadanía a hijos de padres migrantes es “algo personal”, ya que la representante por el distrito de Illinois es la primera latinoamericana elegida en ese cargo y también la única integrante conocida cuyos padres eran indocumentados al momento de su nacimiento.

“Para mí es un orgullo. Soy hija de padres inmigrantes y mi mamá cruzó la frontera embarazada de mí”, contó la legisladora sobre el camino recorrido desde Guatemala en el vientre de su madre, por lo que la Enmienda 14 de la Constitución le aseguró a Ramírez la ciudadanía estadounidense al momento de nacer en Belmont Cragin, Chicago.

Esa enmienda, ratificada en la Constitución estadounidense, es un punto crucial en la historia de los derechos civiles de EE. UU., ya que otorga la ciudadanía automática a todos los nacidos en el territorio de los Estados Unidos, garantizando la igualdad de protección ante la ley y protegiendo a los ciudadanos de acciones discriminatorias.

Para Delia Ramírez, la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 20 de enero, con la que busca limitar la ciudadanía por nacimiento, es ilegal: “Quiere tratar de determinar quién es estadounidense y quién no. Quiere quitarle la ciudadanía a millones de personas cuyos padres vinieron a este país buscando una mejor vida”, señaló.

“Él quiere perjudicar a personas como mi mamá y como mi papá. Que el presidente Donald Trump crea que puede ser más poderoso que la Constitución, para mí es alarmante”, agregó Ramírez, cuya propuesta también pretende reafirmar “lo que ya está dicho en la Constitución: que si naciste en esta nación, eres ciudadano, punto”.

Ante esta situación, la legendaria canción de Bruce Springsteen Born in the U.S.A. (“Nacido en los Estados Unidos”, en español) sirvió de banda sonora para la manifestación en contra del plan del presidente estadounidense Trump frente a la Corte Suprema, la cual, según la congresista Ramírez, contó con el apoyo de más de 100 legisladores.

Asimismo, el nuevo proyecto encabezado por Delia busca limitar el acceso de la Administración de Trump a “fondos federales destinados a otras cosas para implementar su orden ejecutiva”, enfocada en la ciudadanía por nacimiento, por lo que Born in the U.S.A. se ha convertido en un himno patriótico para algunos y de reivindicación para otros.

De acuerdo con la congresista de ascendencia guatemalteca, esta relación entre la música del legendario rockero y los intentos de impedir la agenda de Trump cobra más vigencia debido a los recientes desencuentros públicos entre Bruce Springsteen y el mandatario republicano, quien aseguró que el músico “debía mantener la boca cerrada”.

En la apertura de su nueva gira en Inglaterra, el pasado jueves 15 de mayo, Springsteen dijo que Estados Unidos “está actualmente en manos de un corrupto, incompetente y traidor”. Además, posteriormente mencionó que Trump está “persiguiendo a las personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y expresar su disidencia”.

