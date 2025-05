Juez le ordena a Donald Trump que retorne a EE. UU. a guatemalteco que fue deportado a México

Durante la mañana de este sábado 24 de mayo, un juez federal le ordenó a la administración del presidente Donald Trump que facilite el regreso del guatemalteco recientemente expulsado a México, debido a que una corte le había otorgado protección humanitaria al considerar que su vida corría peligro fuera de los Estados Unidos.

El guatemalteco, identificado únicamente por las iniciales O.C.G., forma parte de una demanda colectiva en la que se cuestiona su expulsión de Estados Unidos sin haber tenido la oportunidad de impugnar la decisión, ya que actualmente corre el riesgo de sufrir “persecución y tortura” si regresa a Guatemala o si es expulsado a otra nación.

Brian Murphy, el juez del Distrito de Massachusetts, emitió dicha orden luego de considerar que el Gobierno del presidente Donald Trump cometió un "grave error" al expulsar al guatemalteco, quien aseguró que, por su "condición de homosexual", su vida corre peligro en Guatemala, donde afirmó haber sido violado en más de una ocasión.

El juez Brian Murphy instó al Gobierno estadounidense y a la administración del mandatario republicano a “tomar todas las medidas necesarias de manera inmediata”, incluida la coordinación con los abogados de todos los demandantes, para poder facilitar el regreso de O.C.G. al territorio de los Estados Unidos “lo más pronto posible”.

Según lo expuesto en la demanda colectiva, el pasado sábado 1 de febrero una corte de inmigración en el estado de Massachusetts le había concedido al inmigrante guatemalteco el famoso “bloqueo de expulsión”, al comprobar que su deportación a Guatemala lo pondría en peligro de ser perseguido, torturado e incluso asesinado.

Asimismo, cabe mencionar que el juez Brian Murphy es el mismo que, el miércoles 2 de abril, emitió una orden para bloquear la expulsión de ocho inmigrantes, entre ellos dos cubanos y un mexicano, hacia Sudán del Sur. No obstante, el Gobierno de Trump permitió el despegue del avión, y las personas permanecen bajo custodia en Yibuti.

De acuerdo con el canal de televisión estadounidense CNN, no es la primera vez que un juez federal le ordena a la administración del presidente Donald Trump que facilite el retorno de un migrante. Ya que, recientemente, una corte en Maine solicitó el regreso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, expulsado en marzo al país centroamericano.

El Gobierno estadounidense y la administración del mandatario republicano posteriormente admitieron que la expulsión de Kilmar Ábrego García había sido un “error administrativo”, ya que el migrante salvadoreño contaba con una orden previa que bloqueaba su expulsión, al considerarse que su vida corría peligro si era retornado.

No obstante, la administración de Donald Trump argumentó que no puede “asistir en su retorno a los Estados Unidos” porque Kilmar Ábrego García actualmente se encuentra bajo la custodia de otro Gobierno; en este caso, el del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien lo considera miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Ante esta situación, hasta el momento se desconoce si el migrante guatemalteco, identificado como O.C.G, podrá regresar al territorio estadounidense, debido a que la administración republicana podría argumentar que el deportado ahora está bajo la custodia del Gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

