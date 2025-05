Estrenos de Netflix en junio de 2025: tercera temporada de El Juego del Calamar encabeza novedades

A pocos días de que finalice mayo, el sexto mes del año ya se perfila con mucha fuerza, pues llegará cargado de novedades y grandes lanzamientos en Netflix, la empresa de entretenimiento y plataforma de streaming estadounidense, que ofrecerá un amplio catálogo de películas y series a partir del próximo domingo 1 de junio.

Dentro del nuevo catálogo de Netflix para junio del 2025 destacan tres importantes producciones: la tercera y última temporada de El juego del calamar, el regreso de la historia protagonizada por Arnold Schwarzenegger y el estreno de una serie española de alto voltaje que promete convertirse en la favorita de miles en toda Latinoamérica.

“Finalmente llegará la hora del juego final”: De esta manera, Netflix anunció a través de sus redes sociales la última temporada de El juego del calamar, una de las series más exitosas en toda la historia de la plataforma de streaming estadounidense, ya que logró más de 430 millones de visualizaciones a lo largo de sus dos primeras temporadas.

“A grandes rasgos, el jugador 456 deberá continuar con su misión, pero en un escenario completamente adverso tras las muertes y caídas que marcaron el final de la temporada anterior”, agregó la empresa de entretenimiento con sede en California, por lo que miles de personas en el mundo esperan conocer el desenlace de la historia.

Lea más: ¡“Sirens” en Netflix! ¿Cuándo se estrenará la nueva serie de suspenso y secretos familiares?

Loyalties will be tested. Squid Game Season 3. June 27. pic.twitter.com/x8BoHNg5Hu

Adam Sandler is back in his happy place. Happy Gilmore 2 arrives July 25. pic.twitter.com/8zuJGH32mh