Plaza Sésamo regresa a Netflix: esto se sabe sobre el retorno de esta serie infantil

"Plaza Sésamo tendrá un nuevo vecino". Con estas palabras, la franquicia infantil dio a conocer en redes sociales que próximamente el contenido de esta serie divertida estará disponible nuevamente en Netflix.

De acuerdo con la prensa internacional, Elmo, Beto y Enrique volverán a la plataforma a finales de este 2025.

Netflix y Sesame Workshop acordaron la creación de nuevos episodios. Además, se autorizó la transmisión de 90 horas correspondientes a capítulos antiguos de la serie.

Las fuentes internacionales puntualizan que este acuerdo entre Netflix y dicha franquicia está alineado con la estrategia de la plataforma, la cual está enfocada en potenciar el contenido infantil. Según Netflix, la programación infantil y familiar representa hasta un 15 por ciento de las horas de visualización de sus 30 millones de usuarios.

Asimismo, la adquisición de esta serie permite a Netflix desarrollar videojuegos relacionados con Plaza Sésamo.

