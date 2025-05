“Sirens” en Netflix: ¿Cuándo se estrenará la nueva serie de suspenso y secretos familiares?

La empresa de entretenimiento y plataforma de streaming estadounidense Netflix se alista para estrenar Sirens (Sirenas, en español), una nueva miniserie de comedia negra que promete atrapar a la audiencia con su intrigante trama de suspenso, ambientada en el exclusivo y perturbador mundo de Cliff House, una mansión junto al mar.

Creada por la dramaturga neoyorquina Molly Smith Metzler, conocida por su trabajo en la miniserie Maid, esta nueva producción de Netflix cuenta con un elenco destacado encabezado por las actrices Julianne Moore, Milly Alcock y Meghann Fahy, quienes pondrán en evidencia que el dinero y la lealtad no van de la mano.

El nuevo programa de Netflix explora la manera en la que algunos oscuros secretos familiares pueden llegar a entrelazarse de forma muy peligrosa, mientras el choque de intereses entre los tres personajes principales se ve arrastrado por una serie de influencias arriesgadas que se desarrollan a lo largo de sus únicos 5 episodios de una hora.

La serie analiza los vínculos de codependencia y la necesidad de aceptación dentro de una familia disfuncional, en la que todas las oponentes son formidables y disponen de una red de influencias o secretos capaces de destruir a quien se atreva a desafiarlas. Ante esta situación, Sirens aspira a convertirse en el nuevo thriller psicológico de moda.

La nueva miniserie de Netflix, Sirens, se estrenará internacionalmente el próximo jueves 22 de mayo, por lo que decenas de personas ya esperan el momento para poder adentrarse en las heridas del pasado de una familia de la alta sociedad estadounidense, afectada por una influencia oscura capaz de arrastrarla a un gran abismo emocional.

De acuerdo con Molly Smith Metzler, a diferencia de un thriller clásico de asesinato, este programa es “una profunda exploración de las relaciones humanas y de cómo las personas tratan de escapar de su pasado o de sí mismas”; por lo tanto, con tan solo cinco episodios, Sirens promete ser uno de los estrenos más adictivos de la temporada.

Su creadora asegura que la serie no solo se centra en los elementos típicos de un thriller psicológico —subgénero de suspenso que se enfoca en la psicología de los personajes y la tensión mental más que en la acción física—, sino que profundiza en los pasados ocultos y los secretos familiares que pueden destruir relaciones cercanas.

“Lo que hace única a Sirens es su enfoque en las mujeres, el poder y las relaciones interpersonales en un entorno de lujo. En lugar de un thriller clásico lleno de asesinatos y misterios policiales, esta nueva serie de Netflix ofrece una mirada profunda y provocadora sobre cómo las personas se aferran a lo que no pueden dejar ir”, agregó Molly.

Con un guion que desafía las convenciones del subgénero y una dirección considerada "muy estilizada", Sirens se perfila como uno de los estrenos más interesantes del 2025, ya que se caracteriza por explorar las complejidades de la mente humana, la manipulación, el miedo y las consecuencias de la transgresión en relaciones destructivas.

“La serie promete mantener a la audiencia al borde de sus asientos, cuestionando no solo los lazos entre sus personajes, sino también la moralidad de sus acciones, ya sea en una relación interpersonal, en su propia vida de lujo o en sus heridas emocionales del pasado”, añadió la actriz y productora estadounidense de 64 años, Julianne Moore.

