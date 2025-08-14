Caso Jeffey Epstein: Melania Trump amenaza con millonaria demanda a Hunter Biden

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, amenazó con demandar a Hunter Biden, uno de los hijos del expresidente Joe Biden, si no retira las afirmaciones en las que la vincula con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El hijo de Biden afirmó en una entrevista hace unas semanas que Epstein, acusado de pederastia, fue quien presentó a Melania y a su esposo, el presidente Donald Trump, y sugirió que entre ellos existía una conexión “amplia y profunda”.

El equipo jurídico de la primera dama aseguró que estos comentarios eran falsos y los tildó de “difamatorios, denigrantes e incendiarios”, según reportes de la cadena Fox News, que tuvo acceso a la carta que el abogado de Melania envió al equipo legal de Biden la semana pasada, y que EFE pudo comprobar.

Por su parte, el presidente Donald Trump explicó este jueves 14 de agosto que él animó a su esposa a presentar la demanda contra el hijo de su antecesor.

“Le dije que siguiera adelante. Ya sabes, sabes, últimamente me ha ido bastante bien con estas demandas”, dijo en declaraciones a la cadena de radio Fox News.

Trump defendió que Epstein “no tuvo nada que ver con Melania” ni con cómo se conocieron: “A mí me hacen eso, se inventan historias. La conocí a través de otra persona, pero no fue Jeffrey Epstein”.

En la misiva, la exmodelo de origen esloveno le exige que “publique inmediatamente una rectificación completa y justa del video” y de todas las declaraciones, y que esta sea “tan visible” como la original.

También pide una disculpa pública de Hunter Biden.

Según afirma, el hijo de Biden se basó en afirmaciones de una biografía del periodista Michael Wolff y en una noticia ya retirada del medio Daily Beast.

En la carta enviada por el abogado de Melania, Alejandro Brito, se advierte a Hunter Biden que, en caso de no cumplir con las exigencias “antes del 7 de agosto a las 17 horas” (un día después de enviar la carta), “no tendrá otra alternativa” que imponer una demanda por US$ 1 mil millones por daños y perjuicios.

De momento, no hay reportes de que los abogados de la primera dama hayan procedido con la demanda.

Por su parte, Hunter Biden advirtió que no se disculpará. “Que le den, eso no va a pasar”, aseguró este jueves a una televisora local, donde los invitó a “sentarse a declarar y aclarar la naturaleza de la relación” entre Epstein y los Trump.

En las últimas semanas ha aumentado la presión para que la Administración haga pública toda la información relacionada con el caso, especialmente después de que el Departamento de Justicia concluyera oficialmente que no existe una supuesta lista de clientes de Epstein que implicara a figuras famosas o poderosas.

Trump y Epstein mantuvieron una relación de amistad durante la década de 1990 y principios de los años 2000. Según el diario The Wall Street Journal, el republicano envió en 2003 una carta de felicitación a Epstein por su 50 cumpleaños con un dibujo de una mujer desnuda, algo que el actual presidente ha negado.