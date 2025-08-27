Qué se celebra el 1 de septiembre en Estados Unidos, uno de los feriados federales

En el territorio de los Estados Unidos existen los días festivos federales, que son once fechas designadas como festivas por el gobierno federal. En estos once días, las oficinas no esenciales del gobierno permanecen cerradas y los empleados federales reciben su salario por el día libre, ya que son establecidos por el Congreso de EE. UU.

Ante esta situación, el Congreso de Estados Unidos solo tiene la autoridad para establecer días festivos para las instituciones federales, sus empleados y el Distrito de Columbia, conocido como Washington D. C. Sin embargo, como norma general de cortesía, otras instituciones, como bancos y las escuelas, también permanecen cerradas.

Cabe mencionar que la decisión de otorgar el día libre a los empleados depende de cada empleador, lo que significa que no todos los trabajadores disfrutan del descanso en estos días festivos federales reconocidos por el Congreso de los Estados Unidos en el Título V del Código de Estados Unidos, donde se encuentran los estatutos del país.

Los once días festivos en EE. UU. son:

Año nuevo (1 de enero)

Día de Martin Luther King (Tercer lunes de enero)

Día de los Presientes (Tercer lunes de febrero)

Conmemoración de los Caídos (Ultimo lunes de mayo)

Día de a Emancipación (19 de junio), Día de la Independencia (4 de julio)

Día del Trabajo (Primer lunes de septiembre)

Día de la Raza (Segundo lunes de octubre)

Día de los Veteranos (11 de noviembre)

Día de Acción de Gracias (Cuarto jueves de noviembre)

Navidad (25 de diciembre)

Día del Trabajo: El primer lunes de septiembre

El primer lunes de cada septiembre, que en el 2025 será el 1, es un día festivo federal en el que en los Estados Unidos se celebra el Día del Trabajo, también conocido como Labor Day. Según la cadena de televisión estadounidense CNN, este día tiene su origen en un desfile que se celebró en Nueva York hace 143 años, en 1882.

En aquella ocasión, hace más de un siglo, la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, conocidos como Knights of Labor, rememoró el inicio de una huelga reivindicativa de la jornada laboral de ocho horas. Por ello, el presidente Grover Cleveland, temiendo que se reforzara el movimiento socialista, dio su apoyo para conmemorarla anualmente.

Desde entonces, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, en donde el Día del Trabajo se celebra el 1 de mayo, en los Estados Unidos se conmemora el Labor Day en una fecha distinta. Sin embargo, el revolucionario comunista cubano, Julio Antonio Mella, calificó esta celebración como el día de la sumisión del trabajador en EE. UU.

Por su parte, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, la agencia federal encargada de administrar leyes laborales y promover la seguridad y la salud en el trabajo, considera que durante el primer lunes de cada septiembre se celebran “los logros sociales y económicos de los trabajadores estadounidenses” desde hace más de cien años.

“Este día festivo federal reconoce las numerosas contribuciones de los trabajadores a la fortaleza, la prosperidad y el bienestar de Estados Unidos”, asegura el Departamento del Trabajo de EE. UU. en su sitio web, donde también hace referencia a las dos personas que presuntamente propusieron por primera vez la festividad para los trabajadores.

De acuerdo con la agencia federal, no está del todo claro quién es el fundador del Día del Trabajo. No obstante, algunos registros del Departamento muestran que Peter McGuire, secretario general de la Federación Estadounidense de Carpinteros en 1882, fue quien sugirió reservar un día como festivo general para las clases trabajadoras.

Asimismo, las investigaciones recientes parecen respaldar la afirmación de que fue Matthew Maguire, el secretario general de la Asociación Internacional de Maquinistas en Nueva Jersey, quien propuso esta festividad en 1882 mientras se encontraba en Nueva York, trabajando con el Sindicato Central del Trabajo en la ciudad de Paterson.