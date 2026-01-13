Congreso activa proceso para elegir al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público

Con 96 votos a favor y 9 en contra, el Congreso de la República aprobó este martes 13 de enero el Acuerdo 1-2026, con el cual se convoca a la integración de la Comisión de Postulación encargada de elaborar la nómina de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP). La renovación de este cargo está prevista para este año.

El acuerdo establece los lineamientos que deberán seguirse para cformar dicha comisión, cuya función será evaluar los perfiles de los aspirantes a sustituir a la actual fiscal general, Consuelo Porras.

La aprobación del acuerdo marca el inicio formal del proceso de transición en la jefatura del MP, en un contexto marcado por el señalamiento internacional contra la actual cúpula de esa institución. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han sancionado a Porras y a otros altos funcionarios, acusándolos de socavar la lucha contra la corrupción en el país.

Según el Congreso, la convocatoria busca garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley de Comisiones de Postulación y asegurar la participación de los sectores y actores designados para integrar la comisión.

Además, se enfatizó que la integración del grupo evaluador se realizará bajo principios de transparencia y legalidad, con el objetivo de fortalecer la independencia, legitimidad y eficiencia del Ministerio Público, una institución clave para la persecución penal y la garantía del Estado de derecho.

La Comisión de Postulación deberá presentar una nómina de seis candidatos al presidente de la República, quien elegirá al próximo fiscal general por un período de cuatro años. El proceso estará bajo la observación de organizaciones civiles, actores académicos y representantes de distintos sectores del país.

Con información de La Red