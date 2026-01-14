Arévalo destaca avances en educación, salud y seguridad tras segundo año de gestión

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, este miércoles 14 de enero presentó ante el Congreso su informe de segundo año de gobierno.

En su intervención, el mandatario Arévalo indicó que cumple con satisfacción el deber constitucional de presentar su informe sobre los proyectos y logros alcanzados durante sus dos años de gestión.



Recordó que hace 40 años entró en vigor la Constitución Política. Afirmó que muchos son los desafíos, pero, según él, es la fuerza del pueblo de Guatemala la que los impulsa a trabajar por un país más democrático, más próspero y más feliz.



Dijo que la población los ha acompañado en la difícil e imprescindible tarea de rescatar las instituciones públicas y ponerlas de nuevo a su servicio.





Afirmó que el pueblo y el Gobierno de Guatemala han “trabajado juntos” durante los últimos dos años para “cuidar y fortalecer su libertad” y, según él, “para ampliar los horizontes de lo posible y para crear más oportunidades de vivir la vida digna”.



A decir de Arévalo, el pueblo de Guatemala habla con determinación y “su gobierno le escucha y le responde”.

Afirmó que han escuchado a la comunidad educativa y han respondido remozando al menos 22 mil centros educativos. Mencionó que han habilitado 500 nuevos institutos de educación básica y diversificada.



Además, en el proceso de contratación de más de 13 mil maestros se han tomado en cuenta los méritos y la capacidad, pues buscan ampliar la cobertura educativa.





Se refirió al programa de becas y dijo que hay 630 becas en proceso de ser entregadas.



Afirmó que han atendido a jóvenes en condición de pobreza y los han apoyado con la beca social.



“El pueblo de Guatemala puede tener la tranquilidad de que sus recursos se están invirtiendo para que toda la población pueda ejercer ese derecho a mejorar la vida individual y colectiva”, afirmó.



Añadió que un grupo de personas quiso cooptar el sistema educativo; por ello —a decir del mandatario— marcaron distancia ante el sabotaje, tomaron acciones y ganaron esa batalla.

Mencionó el programa Mi Primera Casa, destinado a que más familias accedan a vivienda. En el 2025 entregaron 670 créditos para compra de vivienda, y este 2026 podrían multiplicar esa cifra.



Añadió que han construido pisos de cemento y que hay 11 municipios declarados libres de pisos de tierra. También mencionó los huertos familiares como medida para transformar las condiciones de vida en comunidades desatendidas.



Agregó que han escuchado a los agricultores y les han brindado préstamos accesibles.



Recordó la imposición de aranceles del 10% por parte de Estados Unidos, ante lo cual respondieron con una estrategia eficaz para mantener el acceso al mercado más grande del mundo.



Mencionó también el respaldo de Estados Unidos para la modernización portuaria.

Arévalo afirmó que, en el 2025, Guatemala presentó un crecimiento económico del 4.1%, liderando la región.



Resaltó que la economía crece y permite llevar más recursos donde más se necesitan, además de impulsar la inversión pública.



Indicó que han ordenado la red de salud pública y que habilitaron 34 puestos de Salud en el 2025, los cuales están abastecidos.



Dijo que han ampliado la red de farmacias Proam, para reducir el gasto médico de las familias; además, los niños han sido atendidos en el programa de salud escolar.

Añadió que aún hay desafíos importantes y hay temas cruciales. En temas de seguridad han escuchado a la gente y están conscientes que en el primer semestre de 2025 hubo aumento de la violencia homicida, por lo que implementan estrategia, que da resultados con tendencia a la baja.

Resaltó el combate al crimen organizado y las incautaciones de droga, como la desarticulación de 148 estructuras criminales, con la captura de 2 mil 800 personas.

En su discurso agregó que hacen lo que les corresponde y anticipó que con el próximo cambio de autoridades en el Ministerio Público lograrán mejor coordinación para políticas públicas.

Resaltó el trabajo conjunto con México y Estados Unidos para alcanzar resultados en varios temas.

En otro tema, indicó que han cerrado espacios a la corrupción y esto involucra a distintos actores.

Arévalo también presentó su informe ante el cuerpo diplomático, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad. También estuvo presente su Gabinete.

Bernardo Arévalo y Karin Herrera juraron la madrugada del lunes 15 de enero 2024 como presidente y vicepresidenta de Guatemala para el periodo 2024-2028, luego de haber sorteado una serie de obstáculos judiciales planteados desde que pasaron a segunda vuelta en las elecciones generales en 2023.

En esa ocasión, Arévalo ingresó a la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde fue juramentado como presidente constitucional de la República de Guatemala por los diputados que integran la X Legislatura.

Diputado trató de interrumpir discurso

Durante la intervención de Arévalo en el Congreso, el congresista Roberto Calderón, de la bancada Vamos, vistió una playera con el mensaje: “Renuncia ya”.

Calderón gritó en el Hemiciclo que “existe un 40 % de corrupción”.

