Nueva Junta Directiva del Congreso toma posesión durante sesión solemne

Este miércoles 14 de enero en el Congreso se lleva a cabo la sesión solemne para la juramentación y toma de posesión de la Junta Directiva para el período legislativo 2026-2027.

En el Palacio Legislativo están presentes disputados de las diferentes bancadas, entre ellos integrantes de la directiva saliente y la directiva que tomará posesión.

Nery Ramos, quien este miércoles entrega la presidencia del Congreso, afirmó en su discurso que presidir ese organismo ha sido un alto honor para él y una responsabilidad histórica.



Agregó que no es una tarea menor conducir un órgano en el que converge la pluralidad política, la deliberación democrática y la representación del pueblo guatemalteco.





Señaló que durante su mandato enfrentaron retos complejos, momentos de tensión política y, según dijo, constantes intentos por deslegitimar las instituciones y la voluntad popular del pueblo guatemalteco. Añadió que, en cada uno de esos momentos, actuaron en defensa del orden republicano, de la Constitución Política, del estado de derecho y de la gobernabilidad democrática.



Afirmó que cuando las instituciones se fortalecen y funcionan, Guatemala avanza; pero cuando se debilitan, el país retrocede.



Según Ramos, el Congreso demostró que es posible construir acuerdos cuando se antepone el interés nacional por encima de cualquier pretensión personal o partidaria.



Resaltó que aprobaron 62 nuevos decretos, entre estos la Ley de Competencia y la Ley de Tarjetas de Crédito, para evitar abusos contra los usuarios.





En materia de seguridad, mencionó la Ley Antipandillas y la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.

Afirmó que le han dado certeza jurídica al país y han convocado a las comisiones para el Tribunal Supremo Electoral y para fiscal general del Ministerio Público.

Luis Contreras, nuevo presidente del Congreso, dijo que esta legislatura tiene en sus manos la llave del futuro institucional de Guatemala para las próximas décadas.

Mencionó que tienen importantes decisiones de Estado y cada voto que emitan será juzgado por la historia.

La sesión estaba programada para las 10 horas, pero no comenzó a esa hora, pues no todos los diputados llegaron en el horario establecido.

También hay presencia del cuerpo diplomático, magistrados del Tribunal Supremo Electoral , de la Corte de Constitucionalidad y de ministros de Estado.

El 4 de noviembre de 2025, el pleno de diputados eligió a sus autoridades para el período 2026-2027, un órgano parlamentario que será clave, a criterio de expertos, para los futuros procesos de renovación de autoridades.

Junta Directiva 2026-2027

Presidente: Luis Contreras, Creo.

Vicepresidente 1: Nery Ramos, Azul.

Vicepresidente 2: Elmer Palencia, Valor.

Vicepresidente 3: Kevin Escobar, Cabal.

Secretario 1: Juan Carlos Rivera, Victoria.

Secretario 2: Lucrecia Samayoa, Bien.

Secretario 3: Gerson Barragán, Viva.

Secretario 4: Orlando Blanco, VOS.

Secretario 5: Julio López, Cabal.