SP gastó Q654 mil en la compra de 490 láminas desplegables y materiales de construcción para Renovación I

Nueve días después del motín ocurrido entre el 17 y 18 de enero en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, en Escuintla, el Sistema Penitenciario (SP) publicó nueve adjudicaciones realizadas bajo la modalidad de compra directa, las cuales sumaron Q654 mil 139.

Las adjudicaciones fueron publicadas el 27 de enero de 2026 y corresponden a la compra de láminas desplegadas y materiales diversos para trabajos de remozamiento y reparación del centro penitenciario, tras los daños provocados por el motín. La Dirección del Sistema Penitenciario señaló que el penal fue dañado en un 40%.

Aunque en los concursos hubo varios oferentes, la revisión de los expedientes evidencia que en algunos procesos se eligieron ofertas más costosas, pese a existir propuestas más baratas que cumplían con los requisitos.

Mismo producto, distinta marca y mayor precio

Uno de los casos fue la compra 94 láminas desplegadas calibre 1/16 de 4x8 pies. Este tipo de láminas, visualmente similares a una red pero más resistente que una malla, se utiliza para cercos, entre otros usos. La adjudicación fue para María Beatriz Mayorga Mejía por Q86 mil 950, con láminas sin marca y un precio unitario de Q925.

Área de Renovación 1 dañada durante el motín del 17 y 18 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En el mismo concurso participó Juan Misael Tzul, quien cumplió con todos los requisitos, ofrecía lámina importada y presentó una propuesta de Q19 mil 988.50, con un precio unitario de Q212. De acuerdo con la información consignada, los oferentes proponían el mismo tipo de producto y cumplían los requisitos técnicos; la diferencia principal era la marca.

La entrega inmediata como criterio recurrente

El criterio de entrega urgente se repite en otros concursos. La adquisición de 60 láminas desplegadas (calibre 3/16 de 4x8 pies) se adjudicó a Mario René Argueta Conde por Q88 mil 500, que ofreció entregar el material en un día después de la notificación de la compra.

En ese mismo concurso se presentaron ofertas más bajas —Q65 mil 001 y Q62 mil 505— y, según los datos de Guatecompras, sí cumplían los requisitos, aunque con entregas entre tres y seis días después de la notificación.

Un patrón similar se observa en la adjudicación de 112 láminas desplegables, por Q88,480, (de ½ pulgada de ancho, una pulgada de largo y calibre 1/16) a Mario René Argueta Conde pese a otras ofertas por Q46,804.80 y Q44,374.40, con plazos de entrega de tres y seis días.

Las otras adjudicaciones publicadas

En la compra de 134 láminas desplegadas calibre 1/8, se publicó la adjudicación a Miguel Ángel Cos Umul por Q86,001.20. En este proceso se reporta que tres oferentes no cumplieron los requisitos.

Para la adquisición de 90 láminas desplegadas de 4x8 pies y calibre 1/4, fue adjudicado a Jorge Elías Calo Rodríguez por Q58 mil 500, mientras que otra oferente no cumplió con los requisitos.

Calo Rodríguez también aparece como adjudicatario en dos concursos de materiales de construcción para el remozamiento del centro por Q83 mil 200 y Q86 mil 690. En ambos casos, los expedientes señalan que hubo propuestas por encima de los Q90 mil o que no cumplían con los requisitos técnicos.

Además, se registraron otras dos adjudicaciones: una por 128 láminas desplegadas, por Q75 mil 008, y otra para la compra de 500 varillas de hierro, por Q87 mil 500. En total, el Sistema Penitenciario ha gastado Q654 mil 139 en materiales de construcción para Renovación I.

Se solicitó una postura al Sistema Penitenciario sobre los criterios para elegir ofertas más altas; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no respondió a las consultas.

¿Cómo está ahora Renovación I?

El 8 de febrero el presidente Bernardo Arévalo anunció en sus redes sociales que los cabecillas del Barrio 18 recluidos en Renovación 1 serían enviados a sus nuevas celdas, unos contenedores acondicionados para los reclusos.

El director del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López Dellachiessa la decisión respondió a la necesidad de una solución inmediata para mantener bajo resguardo a los privados de libertad mientras se ejecutan las obras de reconstrucción.

El director detalló que los contenedores fueron reacondicionados y organizados como una estructura temporal, con espacios habilitados para sanitarios, regaderas y áreas de recreación controlada, e insistió en que se trata de una medida provisional.

“Hicimos una como cárcel chiquita, acomodando los cinco contenedores para que ellos puedan salir; están los sanitarios, están sus regaderas para que puedan tomar su área de sol”, explicó durante una citación en el Congreso de la República con el diputado Byron rodríguez.