Director del SP descarta que prosperen acciones legales por traslado de reos a zona de contenedores en Renovación 1

Durante una citación con el diputado Byron Rodríguez, el director del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López Dellachiessa, aseguró que no prosperarán las acciones legales interpuestas por los abogados de los reclusos de Renovación 1.

El congresista dijo que los defensores de los pandilleros recluidos en ese penal, ubicado en Escuintla, no están de acuerdo de la medida adoptada por el Gobierno, que consiste en utilizar contenedores adaptados como celdas.

A criterio de López, esa decisión se tomó tras el motín ocurrido el 18 de enero, que destruyó el 40% del centro carcelario. Según explicó, la reconstrucción de los sectores requería una solución inmediata para mantener bajo resguardo a los privados de libertad mientras se ejecutan las obras.

“Yo creo que cumplen con las medidas necesarias para que una persona pueda estar ahí. No se les está limitando su estadía en ese lugar. Tienen su hora de sol, baños, duchas, todo lo necesario. Entonces no creo que procedan los amparos”, declaró.

El funcionario detalló que los contenedores fueron reacondicionados y organizados en una estructura temporal, con espacios para sanitarios, regaderas y áreas de recreación controlada. Insistió en que se trata de una medida provisional mientras se habilitan los sectores dañados.

“Hicimos una como cárcel chiquita, acomodando los cinco contenedores para que ellos puedan salir; están los sanitarios, están sus regaderas para que puedan tomar su área de sol”, comentó.

Agregó que se tardarán un mes y medio para reconstruir los sectores para reos que fueron dañados durante el motín del 18 de enero pasado.

“y —tardaremos— un aproximado de tres meses para tener ya el centro funcionando. Le comento, se quemaron las áreas administrativas, se quemaron las cuadras porque estaban adentro del centro”, agregó.

En Renovación 1 se encuentran actualmente los cabecillas de las pandillas del Barrio 18 y Mara Salvatrucha, además de operadores de estructuras criminales dedicadas al secuestro, narcotráfico y extorsión.

López indicó que está planificada la remodelación de las cárceles de Fraijanes 2, Pavoncito, Chimaltenango, El Boquerón, el sector 11 del Preventivo de la zona 18 y Santa Teresa.

“Ya están en mesas técnicas. Se discute qué se va a elaborar y qué se puede mejorar; en este caso, reforzar los perímetros y habilitar espacios de resguardo”, explicó.

¿Qué reos están en los contenedores?

Al finalizar la citación, López brindó declaraciones a los medios de comunicación y aseguró que, por el momento, solo fueron trasladados los cabecillas de la Rueda del Barrio 18, entre ellos Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias Lobo.

“Cabe hacer mención que no es que vayan a estar ahí día y noche; van a estar en esa área mientras el personal, durante el día, está reconstruyendo el centro”, explicó.

“Entonces, paulatinamente, todos los privados de libertad van a tener que pasar por los contenedores”, reconoció.

Agregó que el uso de contenedores como celdas no es una práctica nueva, ya que ha sido implementada en otros países.

El 31 de julio del 2025, el Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil trasladaron a cinco cabecillas del Barrio 18 y cinco de la Mara Salvatrucha a Renovación 1, como parte de la estrategia de combate a las pandillas. Ese penal fue catalogado como de máxima seguridad al momento de su inauguración por el Organismo Ejecutivo, pero 14 meses después, López reconoció que se perdió el control.

En Renovación 1 las autoridades hallaron armas de fuego, dinero en efectivo y otros ilícitos. Las investigaciones apuntan a una posible cooperación entre reos y guardias del SP, y por esos hechos han sido capturados los agentes implicados.

Cabecillas del Barrio 18 en Renovación 1

Manuel de Jesús Rivas Granados, alias El Drimer

Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias El Lobo

Wilder Rodríguez Aguilar, alias El Pato

Mayro De León Hernández, alias Viejo Zacapa

Jarvin Leonel Itzoy Cruz, alias El Crazy

Cabecillas de la Mara Salvatrucha