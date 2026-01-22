Guatemaltecos tienen hasta hoy para actualizar su residencia electoral rumbo a las elecciones de 2027

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que este jueves 22 de enero, a las 24 horas, finaliza el plazo para la actualización de la residencia electoral, conforme a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Explicó que dicha norma establece que este trámite debe efectuarse como mínimo un año antes de la convocatoria a elecciones generales, cuando el ciudadano haya cambiado su lugar de residencia a un municipio o departamento distinto.

Añadió que este cierre marca el inicio formal del camino hacia la convocatoria de las elecciones generales del 2027 y pidió a la población aprovechar las extensiones de horario habilitadas a escala nacional para completar el proceso.

Hizo un llamado a la ciudadanía y a los partidos políticos para que no incurran en prácticas ilegales de acarreo o trashumancia electoral, advirtiendo que aceptar pagos o dádivas para cambiar de residencia sin vivir en el municipio constituye un delito.

Explicó que, aunque el Tribunal no puede suspender el derecho al voto sin una sentencia firme, sí se realizan investigaciones y denuncias ante el Ministerio Público, además de evaluar mecanismos para dejar en suspenso los cambios de residencia bajo investigación y permitir que los ciudadanos voten en su residencia anterior.

Las autoridades recordaron que la actualización es voluntaria y se hace bajo declaración jurada, por lo que proporcionar información falsa puede tener consecuencias legales.

Reiteraron que el proceso debe hacerse de forma presencial o mediante los canales digitales oficiales. Finalmente, informaron que el Registro Nacional de las Personas mantendrá atención extendida, incluso hasta la medianoche, para la emisión del Documento Personal de Identificación que permita apoyar a los ciudadanos.

Gabriel Aguilera, magistrado presidente del TSE, dijo que es importante denunciar las irregularidades en la actualización de residencia.

Añadió que la actualización es voluntaria y que se firma el formulario de declaración jurada, es decir, se realiza frente a un funcionario.

“Es un delito si yo acepto una dádiva o acepto un pago para cambiar mi residencia electoral de un municipio a otro sabiendo que yo no vivo en dicho municipio”, añadió Aguilera.

Añadió que también está el sitio web del TSE donde el ciudadano debe genera su usuario y luego se autoriza para hacer la actualización o empadronamiento. Dijo que tienen conocimiento que en oficinas privadas están haciendo actualizaciones, lo que está bajo investigación.

¿Qué es la residencia electoral?

La residencia electoral es el lugar donde una persona habita de manera continua dentro de una determinada circunscripción municipal, por un periodo no menor de seis meses previos a la solicitud de actualización o cambio de residencia electoral.

Según el TSE, dicho cambio se declara bajo juramento; si una persona declara una residencia electoral falsa, incurre en el delito de trashumancia electoral, acción que atenta contra la legalidad del proceso electoral y la transparencia del sistema democrático.

La actualización de la residencia electoral constituye un derecho y un deber cívico de carácter legal, indispensable para el ejercicio pleno de los derechos cívicos y políticos de la ciudadanía, en particular, el de elegir y ser electo.

Asimismo, este proceso permite que el ciudadano cuente con un centro de votación cercano a su lugar de residencia; garantiza el lugar correcto de votación —especialmente en elecciones de corporaciones municipales—, protege la legalidad y validez del voto y fortalece la transparencia del padrón electoral, al evitar duplicidades y riesgos de votar en circunscripciones que no corresponden.

Facilita ubicación de centros de votación

También permite la adecuada planificación de los centros de votación, de acuerdo con la cantidad real de electores por municipio, y brinda certeza jurídica a quienes deseen postularse a cargos de elección popular.

En cuanto al voto en el extranjero, el Acuerdo 7-2022 reformó el artículo 6 del Reglamento de Voto en el Extranjero de la LEPP, estableciendo que los guatemaltecos residentes fuera del país podrán inscribirse como ciudadanos y actualizar su residencia electoral con una anticipación no menor de tres meses antes de la celebración de la primera elección.

Dónde hacer el trámite

Algunas de las ubicaciones para la hacer el trámite.

Más información para el trámite en este link.

Renap con horario extendido