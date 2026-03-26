Aumento de precios de gasolinas en Guatemala genera tensión en el Congreso por impacto económico

El incremento en los precios de los combustibles generó tensiones en el Congreso de la República, donde diputados del bloque VOS cuestionaron a funcionarios del Ejecutivo por la falta de acciones concretas para contener el impacto en la economía de los guatemaltecos.

Durante una citación, autoridades del Ministerio de Economía aclararon que no tienen competencia directa en la fijación de precios de los combustibles, al señalar que la rectoría del sector corresponde al Ministerio de Energía y Minas.

“Como tema económico, muchas veces se nos consulta, pero no todo depende de este ministerio”, afirmó la ministra de Economía, Gabriela García, quien insistió en que el alza responde a factores externos, particularmente al contexto internacional.

No obstante, las autoridades reconocieron que el incremento ya tiene efectos en el país, especialmente en el diésel, por su impacto en el transporte y en la cadena de distribución de productos.

Ante este escenario, el Ejecutivo impulsa un subsidio a los combustibles que incluye diésel, gasolina regular y superior. La propuesta deberá ser conocida y aprobada por el Congreso, debido a que implica el uso de recursos públicos.

En paralelo, las autoridades informaron que se han presentado 79 denuncias ante el Ministerio Público por posibles irregularidades en los precios detectadas en estaciones de servicio. Estas acciones derivan de monitoreos realizados en conjunto con la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor.

Según explicaron, existen indicios de posibles distorsiones en el mercado, aunque será el ente investigador el encargado de determinar si se trata de prácticas de especulación o de acuerdos ilegales.

Durante la citación, diputados también señalaron la posibilidad de concertación de precios en el mercado de gas propano, especialmente en la presentación de cilindros de 25 libras, donde varias empresas han mantenido precios similares durante años. Sobre este punto, los funcionarios indicaron que este tipo de prácticas están prohibidas por la Ley de Competencia, pero requieren pruebas para ser sancionadas.

Además, el Ejecutivo advirtió sobre un posible efecto a mediano plazo en el precio del gas propano, derivado del comportamiento del mercado internacional en medio de tensiones geopolíticas.

Pese al aumento en combustibles, las autoridades aseguraron que, hasta ahora, no se han detectado incrementos atípicos en la canasta básica, aunque mantienen un monitoreo constante ante el riesgo de que los costos se trasladen al consumidor final.

El debate evidenció la presión política en torno al tema y la demanda de medidas más inmediatas, mientras el Gobierno insiste en que cualquier acción debe seguir los canales legales establecidos.

#Congreso | Autoridades del Ministerio de Economía de Guatemala y el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala informan que han presentado más de 70 denuncias ante el Ministerio Público de Guatemala por posibles irregularidades en precios de combustibles.



Además, reportan… pic.twitter.com/yXgf63IL3C — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) March 26, 2026

No aprueban subsidio previo a la Semana Santa 2026

En este contexto, el Ejecutivo planteó subsidiar el diésel y el gas propano durante seis meses para contener el alza. La propuesta incluía un apoyo de Q10 por galón de diésel y Q20 por cilindro de gas, pero no avanzó en el Congreso de la República, donde los diputados rompieron quorum y se retiraron a receso de Semana Santa sin discutir las iniciativas.

Tras el freno en el Congreso, analistas económicos señalan que una de las vías más viables para implementar subsidios no sería una ampliación del presupuesto, sino una readecuación presupuestaria, es decir, reorganizar fondos ya existentes para financiar el apoyo sin aumentar el techo de gasto del Estado.

Esta opción, explican, podría facilitar la aprobación política y permitir una respuesta más rápida ante el alza de los combustibles, en un contexto internacional que sigue siendo incierto.