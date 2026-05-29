Implicado en ataque contra capitana del Ejército enfrenta juicio por intento de asesinato

Justicia

Implicado en ataque contra capitana del Ejército enfrenta juicio por intento de asesinato

El atentado contra Maribel de Jesús Molina ocurrió el 10 de junio del 2025 en la calzada Mateo Flores.

y

|

time-clock

Brayan Oliva, audiencia. ataque contra militar Maribel Molina

Sala donde se desarrolla la audiencia contra Brayan Antonio Oliva por ataque contra la militar Maribel Molina. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

En el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, este viernes 29 de mayo, se desarrolló el juicio contra Brayan Antonio Oliva, señalado de intento de asesinato de la mayor asimilada del Ejército de Guatemala Maribel de Jesús Molina.

El atentado ocurrió el 10 de junio del 2025 en la calzada Mateo Flores, zona 7, donde la víctima conducía su vehículo.

Ese día, según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), desconocidos que se movilizaban en motocicleta habrían disparado contra el vehículo y causado una herida en la cabeza a Molina, quien fue trasladada a un centro asistencial.

El 8 de septiembre del 2025, el sospechoso fue capturado por el delito de asesinato en grado de tentativa. La investigación también lo vincula como presunto responsable de otros delitos cometidos contra guardias de seguridad de una empresa ubicada a pocos metros del lugar donde ocurrió el ataque contra Molina.

EN ESTE MOMENTO

Hospital San Juan de Dios sin máquina de tomografía en plena Semana Santa 2025

PNC podría tener que devolver Q2 millones por la compra de un tomógrafo qué nunca se utilizó

Right
La autopista privada Xochi, Corredor de las Flores, abrirá al público a partir del 14 de junio. Contará con 23 puentes y, según los desarrolladores del proyecto, a lo largo de la carretera se plantarán árboles de palo blanco y jacaranda. (Foto, Prensa Libre: archivo)

Xochi abrirá en junio: mapa del recorrido, tarifas y velocidad máxima permitida

Right

El caso contra Brayan Antonio Oliva está a cargo de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público.

El día del ataque, testigos indicaron a las autoridades que este fue cometido por hombres que se movilizaban en motocicleta y que, presuntamente, al identificar el vehículo de la víctima, dispararon contra este y luego huyeron de la escena.

Para leer más: Las motocicletas, los horarios y la forma de operar de la banda los Motoladrones, vinculada a la muerte de una capitana del Ejército

Las autoridades continúan con la investigación para dar con el otro presunto responsable de participar en el hecho.

Durante la audiencia de este día, declararon peritos sobre la identificación de la motocicleta que se habría utilizado en el ataque. Además, se ratificaron fotogramas en los que se observa al sospechoso conducirla.

LECTURAS RELACIONADAS

Ejército revela detalles de cómo surgió la detención de un hombre cerca de la Guardia de Honor

chevron-right
Allanamientos por muerte de Capitana del Ejército

MP detalla las posibles causas del ataque contra la capitana del Ejército Ingrid Amanda Morente

chevron-right

Tras el ataque, Molina fue trasladada al Centro Médico Militar, en la zona 16, donde recibió atención médica por la herida de bala en el cráneo.

El tribunal aplazó la audiencia y programó su continuación para el 12 de junio, a las 8.30 horas, cuando el señalado, quien guarda prisión, deberá comparecer ante los jueces a cargo del debate.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Ejército de Guatemala Maribel de Jesús Molina Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM