Implicado en ataque contra capitana del Ejército enfrenta juicio por intento de asesinato

En el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, este viernes 29 de mayo, se desarrolló el juicio contra Brayan Antonio Oliva, señalado de intento de asesinato de la mayor asimilada del Ejército de Guatemala Maribel de Jesús Molina.

El atentado ocurrió el 10 de junio del 2025 en la calzada Mateo Flores, zona 7, donde la víctima conducía su vehículo.

Ese día, según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), desconocidos que se movilizaban en motocicleta habrían disparado contra el vehículo y causado una herida en la cabeza a Molina, quien fue trasladada a un centro asistencial.

El 8 de septiembre del 2025, el sospechoso fue capturado por el delito de asesinato en grado de tentativa. La investigación también lo vincula como presunto responsable de otros delitos cometidos contra guardias de seguridad de una empresa ubicada a pocos metros del lugar donde ocurrió el ataque contra Molina.

El caso contra Brayan Antonio Oliva está a cargo de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público.

El día del ataque, testigos indicaron a las autoridades que este fue cometido por hombres que se movilizaban en motocicleta y que, presuntamente, al identificar el vehículo de la víctima, dispararon contra este y luego huyeron de la escena.

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Las autoridades continúan con la investigación para dar con el otro presunto responsable de participar en el hecho.

Durante la audiencia de este día, declararon peritos sobre la identificación de la motocicleta que se habría utilizado en el ataque. Además, se ratificaron fotogramas en los que se observa al sospechoso conducirla.

Tras el ataque, Molina fue trasladada al Centro Médico Militar, en la zona 16, donde recibió atención médica por la herida de bala en el cráneo.

El tribunal aplazó la audiencia y programó su continuación para el 12 de junio, a las 8.30 horas, cuando el señalado, quien guarda prisión, deberá comparecer ante los jueces a cargo del debate.

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