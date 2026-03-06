El precio del petróleo sube tras la advertencia de Qatar de que toda la producción del Golfo podría detenerse en cuestión de días

El ministro Saad al Kaabi le dijo a The Financial Times que el conflicto en Medio Oriente, una región que desempeña un papel clave en los suministros de energía globales y las rutas de transporte marítimo, puede “derribar las economías del mundo”.

El petróleo crudo Brent subió a US$89,17 por barril el viernes, un aumento del 4.4% desde el cierre de operaciones del jueves, y Kaabi advirtió que podría superar los US$200 por barril si la interrupción continúa durante las próximas semanas.

El aumento de los precios del petróleo puede tener un gran impacto, no solo en el costo de llenar el tanque de tu auto sino también en el precio de los alimentos y otros bienes importados.

También se teme que si los precios del petróleo y el gas permanecen altos, esto podría alimentar la inflación en las principales economías mundiales como Estados Unidos y Reino Unido, donde ha estado en una tendencia en general descendente.

Kaabi le dijo al FT: “Si esta guerra continúa durante unas semanas, el crecimiento del PIB en todo el mundo se verá impactado”.

Y añadió: “El precio de la energía de todos va a subir. Habrá escasez de algunos productos y habrá una reacción en cadena de fábricas que no puedan suministrar”.

Los consumidores en lugares de Estados Unidos y Europa ya están viendo precios de combustible más altos.

Los precios del gas también han subido, aunque en Reino Unido los hogares están protegidos de esto por el tope de precios de energía vigente en su nivel actual hasta julio.

Ha habido temores de que la crisis actual podría tener un impacto similar a la invasión rusa de Ucrania, pero hasta ahora el aumento en los precios del petróleo y el gas es inferior a las subidas experimentadas en 2022.

Consultado sobre las advertencias del ministro qatarí de Energía, el analista de Rystad Energy Jorge León le dijo a la BBC que la situación representa un “riesgo real para la economía global”.

“Creo que estamos al borde de intentar entender si esta es una crisis energética muy corta con implicaciones limitadas, o si estamos al comienzo de una crisis económica y energética masiva”, dijo.

“Si esto dura más de dos semanas, entonces la probabilidad de ver implicaciones muy significativas para el sistema energético y las perspectivas macroeconómicas globales son mucho más altas”.

La interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz ha agravado la situación.

Qatar es un importante productor y exportador de petróleo y gas natural licuado (GNL).

Esta semana la compañía Qatar Energy dijo que detuvo la producción de GNL tras “ataques militares” a sus instalaciones.

Declaró “fuerza mayor”, una cláusula que la libera de responsabilidad si incumple sus compromisos de suministro debido a eventos fuera de su control, y el ministro Kaabi señaló que cree que todos los demás exportadores de energía tendrán que hacer lo mismo en los próximos días si la guerra continúa.

Kaabi, que también es director ejecutivo de Qatar Energy, dijo que incluso si la guerra se detuviera ahora, tomaría “de semanas a meses” reanudar la producción normal.

El tráfico a través del estrecho de Ormuz prácticamente se ha detenido desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado fin de semana.

Alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo generalmente se transporta a través del estrecho de Ormuz cada día.

Bloquear el estrecho puede hacer que los bienes y servicios sean más caros a nivel global y golpear algunas de las economías más grandes del mundo, incluidas China, India y Japón, que están entre los principales importadores de petróleo crudo que pasa por la vía fluvial.

Tanto Emiratos Árabes Unidos (EAU) como Arabia Saudita tienen oleoductos que les permiten transportar petróleo sin usar el estrecho.

Pero los analistas advierten que cuanto más se prolongue la amenaza a los barcos que pasan por el estrecho, más alto será el precio del petróleo, y de su transporte.

León, de Rystad Energy, dijo que si los países no pueden exportar petróleo necesitarán almacenarlo, y cuando la capacidad de almacenamiento se agote detendrán la producción.

Los países tienen entre días y unas pocas semanas para llegar a ese punto, dependiendo de cuánta capacidad de almacenamiento tengan.

Que los precios del petróleo superen los US$100 por barril es un “escenario realista”, pero lo importante es la cantidad de tiempo que permanecen a ese nivel, dijo.

Los países en ese punto probablemente liberarían sus reservas de petróleo, como ocurrió después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia a principios de 2022.