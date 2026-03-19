Neto Bran autoriza aumento al pasaje en Mixco por alza del combustible; tarifa puede llegar a Q7

La Municipalidad de Mixco autorizó el incremento al precio del pasaje en el transporte intermunicipal, debido al alto costo de los combustibles registrado en las últimas semanas, según anunció el alcalde Neto Bran en una transmisión en redes sociales.

La decisión fue confirmada este jueves 19 de marzo por el vocero municipal, Mynor Espinosa, quien explicó, en entrevista con Prensa Libre Radio, que la medida busca evitar que los transportistas suspendan el servicio, lo que dejaría sin movilidad a miles de usuarios que dependen a diario del transporte público.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades municipales, el ajuste responde a una solicitud de la Cámara de Movilidad Estratégica de Transporte, que planteó la necesidad de modificar las tarifas ante el incremento sostenido del diésel, principal insumo para la operación del servicio.

El aumento en el precio de los combustibles ocurre en un contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente, el cual ha generado presiones en los mercados energéticos y ha incidido en el alza de los derivados del petróleo.

El nuevo esquema establece que, cuando el precio del combustible se ubique entre Q28 y Q40 por galón, el pasaje será de Q6. Si el costo sube de Q40.01 a Q45, la tarifa aumentará a Q7. En tanto, si supera los Q45, el cobro del pasaje quedará liberado, lo que implicaría que los transportistas podrán fijar el precio.

Espinosa indicó que la disposición ya fue autorizada y comenzará a aplicarse de inmediato, mientras se informa a la población sobre los nuevos costos. Añadió que la medida es de carácter temporal y está sujeta al comportamiento del precio del diésel.

Según explicó, si el costo del combustible disminuye, el pasaje regresará a Q5, que es la tarifa vigente hasta ahora. “La condición del alcalde es que, si baja el precio del diésel, se deberá cobrar nuevamente la tarifa actual”, señaló.

El vocero también aseguró que previo a la autorización se efectuaron estudios técnicos y análisis para sustentar el incremento, y que la municipalidad actuó ante la falta de soluciones a nivel central frente al aumento en los combustibles.

En ese contexto, el alcalde Bran manifestó que no permitirá que los vecinos de Mixco se queden sin transporte y criticó la falta de acciones por parte de las autoridades de Gobierno para mitigar el impacto económico.

Además, propuso aplicar una excepción al impuesto al valor agregado (IVA) y al impuesto sobre los combustibles, con el fin de reducir los precios y aliviar la carga para los usuarios.

La municipalidad también prevé mecanismos de control para evitar abusos en el cobro del pasaje. Según Espinosa, agentes de la Policía Municipal y de Tránsito supervisarán las unidades y atenderán denuncias ciudadanas para verificar que se respeten las tarifas establecidas.

De registrarse cobros indebidos, se procederá a corregirlos y a devolver el monto cobrado de forma irregular, indicó.

El vocero señaló que en Mixco residen más de un millón de personas y estimó que al menos 300 mil utilizan diariamente el transporte público, incluidos usuarios que se desplazan desde Occidente o atraviesan el municipio desde la capital.

Espinosa reconoció que la medida podría generar inconformidad entre la población y que ya se han mencionado posibles manifestaciones sociales; sin embargo, reiteró que el objetivo es mantener el servicio activo mientras se estabilizan los precios del combustible.

Asimismo, no descartó que otros municipios puedan adoptar medidas similares ante la falta de soluciones estructurales, aunque insistió en que cualquier ajuste debe ser proporcional y evitar afectar en exceso a los usuarios.

Finalmente, indicó que, si el precio del diésel continúa en aumento, se podrían implementar nuevas disposiciones mediante negociaciones entre autoridades y transportistas, con el propósito de mantener un equilibrio entre el costo del servicio y la capacidad de pago de la población.

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