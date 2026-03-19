Inspeccionan gasolineras por precios de combustible: esto busca el MP y qué revelan las primeras verificaciones

El Ministerio Público (MP) informó que mantiene en curso una investigación para determinar si existe un aumento injustificado en los precios de combustibles en Guatemala, tras múltiples denuncias contra estaciones de servicio.

De acuerdo con información publicada en redes sociales el 19 de marzo, la Fiscalía de Delitos Económicos realizó diligencias orientadas a verificar posibles irregularidades en la comercialización de combustibles.

Según la institución, estas acciones buscan establecer si hubo un desfase entre el precio al que las estaciones adquirieron el combustible y el precio al que lo vendieron al consumidor final, lo que podría evidenciar un alza injustificada.

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Qué está revisando el MP en las estaciones de servicio

Como parte de la investigación, el MP coordinó 42 requerimientos de información en gasolineras del área metropolitana, donde se inspeccionan libros de inventario, libros diarios y registros contables.

Según hizo público la institución, estas diligencias permiten verificar la trazabilidad del combustible, es decir, comparar los costos de compra, los volúmenes adquiridos y los precios de venta al público.

“El objeto [haciendo referencia a las diligencias] es establecer si existe un alza injustificada en el valor de los precios en la venta de los combustibles y con ella establecer efectivamente si se dan los supuestos del delito de especulación” explicó Mario Pérez, fiscal de la Sección de la Fiscalía de Delitos Económicos.

Además, la institución solicitó información a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para analizar patrones de importación, facturación y comercialización, con el objetivo de determinar si los incrementos responden a costos reales o a posibles prácticas irregulares.

MP verifica precios en gasolinera de zona 10

Durante las diligencias realizadas por fiscales del Ministerio Público, se documentaron verificaciones en una gasolinera ubicada en la zona 4 capitalina. En el lugar se observaron los precios que han marcado el reciente incremento: Q39.49 para diésel, Q38.69 para gasolina súper y Q37.69 para regular, valores que forman parte del análisis que realizan las autoridades para determinar posibles irregularidades.

Fiscales del Ministerio Público verifican precios en una gasolinera de la zona 10 capitalina, donde el diésel se cotizaba en Q39.49, la súper en Q38.69 y la regular en Q37.69. (Foto, Prensa Libre: María René Barrientos)

El siguiente paso tras recopilar la información

Por ahora, el MP indicó que las diligencias están orientadas a identificar posibles incrementos injustificados y, de ser necesario, presentar las solicitudes correspondientes para la deducción de responsabilidades penales ante los órganos competentes.

“Concluida la investigación el Ministerio Público realizará las distintas peticiones a los órganos jurisdiccionales correspondientes con el objeto de deducir las responsabilidades penales en contra de las 79 gasolineras que han sido denunciadas hasta el presente momento”, explicó Pérez.

Consultado por Prensa Libre sobre el plazo en que el caso podría avanzar hacia una fase de judicialización, el Ministerio Público no proporcionó detalles.

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Denuncias de la Diaco y apoyo del MEM

La investigación se deriva de las acciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), que presentó 42 denuncias ingresadas el sábado 14 de marzo, correspondientes a gasolineras ubicadas en la región metropolitana.

Posteriormente, el 17 de marzo, se sumaron 34 denuncias adicionales relacionadas con estaciones en el interior del país, tras inspecciones realizadas por la entidad en su función de velar por el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario.

Estas acciones cuentan con el respaldo del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que proporcionó precios promedio de referencia para facilitar la identificación de posibles anomalías en el mercado.

Contexto internacional presiona precios

El aumento en los precios de combustibles también se da en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas. Autoridades han señalado que el encarecimiento está vinculado al conflicto impulsado por Estados Unidos, lo que ha generado incertidumbre en el mercado petrolero.

Uno de los factores clave es la afectación en el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 21% del petróleo a nivel mundial, lo que ha impactado los precios internacionales.

En Guatemala, los incrementos comenzaron a observarse desde el 2 de marzo, pese a que aún se comercializaban reservas adquiridas antes del conflicto. Posteriormente, el ingreso de nuevos cargamentos entre el 6 y 8 de marzo ya reflejaba el impacto del alza global.