Combustibles en Guatemala: MP detalla qué verificó durante 42 diligencias en gasolineras tras denuncias  

Justicia

Combustibles en Guatemala: MP detalla qué verificó durante 42 diligencias en gasolineras tras denuncias  

Tras las denuncias de la Diaco, el Ministerio Público efectuó diligencias en gasolineras para verificar el costo de los combustibles.

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MP INSPECCIONA GASOLINERAS

La Fiscalía Delitos Económicos desarrolló diligencias para verificar el precio de los combustibles en el área metropolitana. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP) desarrolló este jueves 19 de marzo una serie de diligencias relacionadas con denuncias presentadas contra gasolineras de la región metropolitana por el incremento en los precios del combustible.

De acuerdo con el fiscal Mario Pérez, durante las diligencias se requirió información relacionada con el libro diario, de inventarios y los kardex del abastecimiento de los depósitos ubicados en las estaciones de servicio.

Añadió que el objetivo fue establecer el precio del combustible que compran las gasolineras y compararlo con el precio al que lo venden, pues buscan determinar si existe un alza injustificada en el costo al momento del despacho.

El fiscal también dijo que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha optimizado recientemente gran parte de la información relacionada con los combustibles, ya que se tiene acceso a datos de las importaciones y a la facturación total, por lo que esperan que la investigación no demore y accionar a la brevedad.

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Pérez explicó que investigan 79 denuncias presentadas por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) por el posible delito de especulación.

Indicó que desarrollaron 42 diligencias en igual número de gasolineras en el área metropolitana.

Para leer más: Alza en precios de combustibles al consumidor superan aumentos en importaciones

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Juan Pablo Garrido

Periodista de Prensa Libre especializado en cobertura judicial, ejecutivo, legislativo y nota roja con 11 años de experiencia.

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