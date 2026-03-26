Bloqueo de taxistas en la Roosevelt complica el paso en el km 15, pero la vía ya fue liberada

Un grupo de taxistas bloqueó este jueves 26 de marzo el paso en ambos sentidos de la calzada Roosevelt, en el km 15 de la ruta Interamericana. La medida estaría relacionada con el alto costo de los combustibles, la dificultad para ajustar las tarifas del servicio y las multas impuestas en el municipio. Después de varios minutos el paso fue habilitado, pues el alcalde Neto Bran les ofreció la exageración de infracciones.

“Se reporta bloqueo por parte de taxistas en Km 15 Calzada Roosevelt en ambos sentidos, unidades de PNC se dirigen al lugar para dialogar con los manifestantes”, publicó la Policía Municipal de Tránsito de Mixco.

Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, informó que la protesta podría haber sido encabezada por taxistas piratas y que la medida afectó el tránsito en la calzada Roosevelt, por lo que recomendó tomar vías alternas.

Entre las rutas alternas están el bulevar San Cristóbal para desplazarse hacia la ruta Interamericana o hacia la zona 1 de Mixco.

El bloqueo se registró frente al centro comercial Molino de las Flores. Según la PMT de Mixco, agentes de la PNC se dirigen al lugar para dialogar con los inconformes y liberar el paso.