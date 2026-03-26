Asuetos de Semana Santa en Guatemala: días oficiales y pago según el Código de Trabajo

Aunque para algunos el descanso de Semana Santa comienza antes por decisión de sus empleadores, no toda la semana es considerada asueto obligatorio.

El Código de Trabajo define con precisión cuáles son los días oficiales y cómo deben pagarse en caso de laborarse.

¿Qué días son asueto oficial en Semana Santa?

De acuerdo con el Código de Trabajo (artículo 127), los trabajadores del sector privado tienen derecho a tres días de descanso con goce de salario durante la Semana Santa:

Jueves Santo

Viernes Santo

Sábado Santo

Por otro lado, existen empresas del sector privado e instituciones públicas que otorgan descanso desde el mediodía del miércoles o incluso el día completo. No obstante, esta práctica depende de cada empleador, ya que por ley los asuetos oficiales comprenden únicamente de jueves a sábado.

Estos días son considerados asuetos oficiales y que deben ser remunerados, lo que significa que el trabajador debe recibir su salario normal, aunque no preste servicios.

LECTURAS RELACIONADAS Canadá ve potencial para ampliar comercio e inversión con Guatemala, afirma embajador Olivier Jacques

En el caso de quienes laboran de lunes a viernes, generalmente aplican dos días de descanso (jueves y viernes), mientras que quienes trabajan sábado también gozan del tercer día.

¿Se pagan los asuetos aunque no se trabajen?

Sí. La ley establece que los asuetos deben pagarse como si fueran días trabajados, sin ningún descuento para el trabajador.

Este derecho forma parte de las garantías laborales mínimas y aplica a todos los empleados del sector privado.

¿Qué pasa si un trabajador debe laborar en asueto?

El Código de Trabajo también regula los casos en los que, por la naturaleza del puesto, un trabajador debe laborar durante estos días.

Según el artículo 128, si un empleado presta servicios en un día de asueto:

Debe recibir su salario normal por el día

Más un 50% adicional, como mínimo, al considerarse trabajo extraordinario

En términos prácticos, esto equivale a recibir como mínimo 1.5 veces el salario diario.

LECTURAS RELACIONADAS Seis destinos emergentes impulsan el turismo en Guatemala para Semana Santa 2026

Además, el Ministerio de Trabajo ha reiterado que laborar en asuetos no debería ser la regla, salvo en actividades especiales o servicios continuos, y siempre debe respetarse la compensación correspondiente.

Un descanso limitado y una propuesta para ampliarlo

Aunque la Semana Santa abarca varios días, la legislación guatemalteca únicamente reconoce tres como descanso obligatorio.

En este contexto, diputados oficialistas han impulsado la iniciativa 6727, denominada Ley de Descanso en Familia, que propone ampliar los días de descanso durante la Semana Santa, contemplando un asueto más extenso y que los trabajadores puedan compartir esas fechas festivas con sus familias.

La iniciativa se remitió el 17 de marzo a la Comisión de Salud y Asistencia Social, sin embargo, al 25 de marzo aún no se conoce el dictamen de esta.