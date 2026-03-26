ECONOMÍA
Asuetos de Semana Santa en Guatemala: días oficiales y pago según el Código de Trabajo
Muchos guatemaltecos en relación de dependencia se preguntan si el descanso de Semana Santa inicia desde el mediodía del Miércoles Santo. Sin embargo, ¿qué establecen realmente las leyes vigentes en Guatemala?
El Código de Trabajo establece tres días de asueto en Semana Santa; laborarlos implica un pago adicional del 50%. (Foto, Prensa Libre: EFE)
Aunque para algunos el descanso de Semana Santa comienza antes por decisión de sus empleadores, no toda la semana es considerada asueto obligatorio.
El Código de Trabajo define con precisión cuáles son los días oficiales y cómo deben pagarse en caso de laborarse.
¿Qué días son asueto oficial en Semana Santa?
De acuerdo con el Código de Trabajo (artículo 127), los trabajadores del sector privado tienen derecho a tres días de descanso con goce de salario durante la Semana Santa:
- Jueves Santo
- Viernes Santo
- Sábado Santo
Por otro lado, existen empresas del sector privado e instituciones públicas que otorgan descanso desde el mediodía del miércoles o incluso el día completo. No obstante, esta práctica depende de cada empleador, ya que por ley los asuetos oficiales comprenden únicamente de jueves a sábado.
Estos días son considerados asuetos oficiales y que deben ser remunerados, lo que significa que el trabajador debe recibir su salario normal, aunque no preste servicios.
En el caso de quienes laboran de lunes a viernes, generalmente aplican dos días de descanso (jueves y viernes), mientras que quienes trabajan sábado también gozan del tercer día.
¿Se pagan los asuetos aunque no se trabajen?
Sí. La ley establece que los asuetos deben pagarse como si fueran días trabajados, sin ningún descuento para el trabajador.
Este derecho forma parte de las garantías laborales mínimas y aplica a todos los empleados del sector privado.
¿Qué pasa si un trabajador debe laborar en asueto?
El Código de Trabajo también regula los casos en los que, por la naturaleza del puesto, un trabajador debe laborar durante estos días.
Según el artículo 128, si un empleado presta servicios en un día de asueto:
- Debe recibir su salario normal por el día
- Más un 50% adicional, como mínimo, al considerarse trabajo extraordinario
En términos prácticos, esto equivale a recibir como mínimo 1.5 veces el salario diario.
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Además, el Ministerio de Trabajo ha reiterado que laborar en asuetos no debería ser la regla, salvo en actividades especiales o servicios continuos, y siempre debe respetarse la compensación correspondiente.
Un descanso limitado y una propuesta para ampliarlo
Aunque la Semana Santa abarca varios días, la legislación guatemalteca únicamente reconoce tres como descanso obligatorio.
En este contexto, diputados oficialistas han impulsado la iniciativa 6727, denominada Ley de Descanso en Familia, que propone ampliar los días de descanso durante la Semana Santa, contemplando un asueto más extenso y que los trabajadores puedan compartir esas fechas festivas con sus familias.
La iniciativa se remitió el 17 de marzo a la Comisión de Salud y Asistencia Social, sin embargo, al 25 de marzo aún no se conoce el dictamen de esta.