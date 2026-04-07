Isla Kharg: qué se sabe del ataque de EE. UU. a la terminal de exportación de petróleo más importante de Irán

Medios internacionales informaron este 7 de abril que Estados Unidos habría atacado la isla de Kharg, importante para Irán, ya que se trata de uno de los centros de exportación petrolera más relevantes del país de Medio Oriente.

De acuerdo con CNN, la información habría sido confirmada por el vicepresidente estadounidense J. D. Vance; sin embargo, afirmó que los ataques no fueron dirigidos a instalaciones petroleras ni suponen un "cambio de estrategia" tras el ultimátum de Donald Trump a Teherán.

"Trump lo dijo muy claramente: no vamos a atacar objetivos de energía e infraestructura hasta que los iraníes presenten una propuesta que podamos respaldar o no la presenten, pero les ha dado de plazo hasta el martes a las 20.00 horas", afirmó el vicepresidente en una conferencia de prensa en Budapest.

También dijo que espera que Irán envíe en las próximas horas "la respuesta correcta" antes de que venza el plazo que Trump dio a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz.

"Nos sentimos confiados en que podamos obtener una respuesta, ya sea positiva o negativa; vamos a obtener una respuesta de los iraníes para las 20.00 horas (00.00 GMT). Espero que den la respuesta correcta", dijo Vance.

US strikes on Iran’s Kharg Island do not represent a change in American strategy, US Vice President JD Vance says as a US official separately told Reuters the additional strikes on military targets did not impact oil infrastructure.https://t.co/klOtdCF53L — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 7, 2026

No es la primera vez que EE. UU. ataca la isla de Kharg, ya que lo hizo durante marzo.

En ese momento, según CNN, el Mando Central de EE. UU. informó que había alcanzado alrededor de 90 objetivos.

🚨BREAKING: US bombs dozens of Iranian military targets on Kharg Island overnight, including bunkers, radar station, ammunition storage, senior US official tells @JenGriffinFNC https://t.co/g6gXkdR8sQ pic.twitter.com/57HsGlPOgx — Fox News (@FoxNews) April 7, 2026

Dentro de estos se incluían "instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de almacenamiento de misiles y múltiples instalaciones militares".

Las declaraciones de Vance, así como los recientes ataques a la isla de Kharg, se dan luego de que el mandatario estadounidense publicara un mensaje en su red Truth Social en el que afirmó que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", en referencia a Irán.

"No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", agregó el mandatario.

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